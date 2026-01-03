Kamil seru Pemuda Umno elak polemik dalam ‘keluarga besar’ kerajaan perpaduan

Ketua Pemuda PKR Kamil Munim mengingatkan rakan sejawatannya dari Umno, Dr Akmal Saleh, agar semua pihak terus amal pendekatan berhemah, memperkukuh kerjasama, serta memelihara keyakinan rakyat terhadap pentadbiran negara.

PETALING JAYA : Pemuda PKR menyeru Pemuda Umno mengelak polemik tidak perlu sebagai ‘keluarga besar’ dalam kerajaan perpaduan, kata Ketua Kamil Munim.

Beliau berkata demikian dalam catatan di Facebook susulan penganjuran konvensyen khas Pemuda Umno hari ini di Dewan Tun Dr Ismail, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur (WTCKL), bagi membincang, meneliti serta membuat keputusan mengenai hala tuju parti itu khususnya mengenai kedudukan dalam kerajaan perpaduan.

Namun, Kamil menghormati rakan sejawatannya, Dr Akmal Saleh, untuk berkonvokesyen sambil menyatakan ia ruang matang dan bermakna memperkukuh peranan generasi muda dalam menyumbang idea serta pandangan membina demi masa depan negara.

“Setiap pihak mempunyai peranan penting untuk menjaga sensitiviti, mengelakkan polemik yang tidak perlu, serta memastikan setiap pandangan yang disuarakan bersifat membina dan berpaksikan kepentingan rakyat keseluruhannya.

“Hakikatnya, kita semua adalah satu keluarga besar. Perbezaan pandangan adalah lumrah, justeru perlu diurus dengan semangat saling menghormati, memahami dan menyantuni antara satu dengan yang lain,” katanya dalam catatan itu.

Kamil turut menekankan nilai ihsan, kepercayaan, dan kemajuan bersama seiring aspirasi kerajaan Madani.

“Adalah wajar semua pihak terus mengamalkan pendekatan yang berhemah, memperkukuh kerjasama, serta memelihara keyakinan rakyat terhadap pentadbiran negara.”

Pada 28 Dis lalu, Akmal berang selepas kegagalan Ahli Parlimen Puchong, Yeo Bee Yin untuk memohon maaf atas komen ‘satu lagi alasan untuk diraikan pada akhir tahun ini’, susulan keputusan berkait titah adendum yang tidak menyebelahi bekas perdana menteri, Najib Razak, selepas tekanan disuarakan Pemuda Selangor.

Pada 22 Dis, Mahkamah Tinggi menolak rayuan Najib yang juga bekas presiden Umno untuk menjalani tahanan rumah.

Hakim Alice Loke menolak permohonannya menjalani baki hukuman penjara enam tahun yang dikurangkan susulan sabitan kes SRC International melalui tahanan rumah.

Najib, 72, disabitkan bersalah kerana menyalahgunakan dana berjumlah RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd dan telah menjalani hukuman penjara di Penjara Kajang, sejak 23 Ogos 2022.

Pada 2024, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan mengurangkan tempoh pemenjaraannya daripada 12 tahun kepada enam tahun, selain menurunkan jumlah denda daripada RM210 juta kepada RM50 juta.