Model ‘menang-menang’ Putrajaya-Sabah boleh dicontohi, kata KSU Perbendaharaan

Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Johan Merican, menyatakan bahawa Putrajaya sedang memperluaskan asas hasil bagi melindungi belanjawan persekutuan daripada cabaran ekonomi global dan tuntutan negeri-negeri untuk bahagian hasil yang lebih besar.

PUTRAJAYA : Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Johan Merican, menyatakan Malaysia sudah mempunyai model terbukti untuk memastikan perkongsian hasil yang lebih adil antara Petronas dan negeri pengeluar minyak.

Mengulas tuntutan daripada negeri-negeri yang mahukan bahagian hasil minyak dan gas yang lebih besar, Johan menekankan kerjasama ‘menang-menang’ antara Petronas dan Sabah yang ditandatangani pada 2021 sebagai contoh kerjasama komersial yang berjaya.

“Petronas memeterai perjanjian kerjasama komersial ini yang memastikan Sabah mendapat lebih banyak penyertaan ekuiti dalam pelaburan yang dijalankan oleh Petronas di negeri tersebut.

“Selain itu, tumpuan yang lebih diberikan pada memastikan lebih banyak kerja disubkontrakkan kepada kontraktor berpangkalan di Sabah. Pada 2024, kita berjaya menyalurkan kontrak bernilai lebih RM2 bilion,” katanya.

Johan berkata aturan tersebut memastikan semua pihak meraih manfaat daripada pelaburan minyak dan gas yang berterusan.

Sepanjang tahun lalu, beberapa negeri turut mendesak rundingan semula aturan perkongsian hasil bukan minyak.

Pada Jun 2025, Pulau Pinang menggesa Putrajaya melaksanakan mekanisme perkongsian hasil melibatkan cukai jualan dan perkhidmatan (SST) yang dikutip dari negeri itu. Bulan berikutnya, Pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, meminta kerajaan persekutuan memperuntukkan 25% daripada hasil cukai yang dikutip di Johor kepada negerinya.

Pada November, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berikrar untuk menghormati hak perlembagaan Sabah terhadap 40% hasil persekutuan yang dijana di negeri itu.

Mengenai isu perkongsian hasil yang lebih luas, Johan menegaskan bahawa Perlembagaan menyediakan garis panduan fiskal yang jelas, mentakrifkan sumber hasil persekutuan dan negeri serta tanggungjawab perbelanjaan.

Beliau berkata Perlembagaan jelas membezakan tanggungjawab kerajaan persekutuan dan negeri — ditetapkan dalam senarai berasingan, dengan kewajipan bersama dalam senarai bersama.

“(Senarai persekutuan) merangkumi perkara seperti pertahanan, pendidikan, dan kesihatan,” katanya.

Mengakui keinginan negeri untuk pembangunan dan bahagian hasil yang lebih besar, Johan menyangkal persepsi bahawa Putrajaya telah mengalirkan dana keluar negeri tanpa pelaburan semula.

“Dakwaan mengatakan kerajaan persekutuan mendapat manfaat daripada hasil yang dikutip di sesebuah negeri dengan mengabaikan kepentingan rakyat negeri tersebut adalah tidak benar.”

Menurut Johan, perdana menteri telah menjelaskan bahawa kerajaan persekutuan secara konsisten membelanjakan lebih banyak di setiap negeri berbanding jumlah yang dikutip. Kebanyakan perbelanjaan persekutuan yang diperuntukkan untuk 2026 adalah projek berkeutamaan yang diminta oleh negeri-negeri, tambahnya.

Beliau menarik perhatian kepada beberapa pelaburan persekutuan bernilai tinggi di Sabah sebagai contoh pelaburan semula.

“Sebagai contoh, berhubung MA63, kerajaan persekutuan bersetuju untuk menyerahkan kawalan kawal selia elektrik kepada Sabah, dan masih memberikan subsidi untuk tenaga.”

Beliau juga menarik perhatian kepada peningkatan dalam geran khas yang dibayar kepada Sabah dan Sarawak, serta langkah kerajaan Madani menghidupkan semula Fasa 1B Lebuhraya Pan Borneo — melibatkan pembinaan jalan sepanjang lebih 706km dengan kos RM13 bilion — sebagai bukti komitmen Putrajaya untuk melabur semula di negeri-negeri.

“(Di peringkat kebangsaan), perbelanjaan pembangunan telah meningkat secara konsisten untuk setiap negeri, setiap tahun,” kata Johan.

Tekanan kewangan

Selama lebih lima dekad, dividen minyak Malaysia menjadi tunjang belanjawan nasional.

Namun dengan cabaran global dan tuntutan negeri yang semakin meningkat, Johan mengingatkan agar tidak terlalu bergantung pada Petronas untuk menampung kekurangan fiskal.

“Petronas adalah perniagaan. Ia hanya akan dapat membayar dividen daripada keuntungan. Ia juga perlu menyimpan sebahagian daripada keuntungan untuk pelaburan semula,” katanya.

Dividen Petronas mencecah RM40 bilion pada 2022 dan RM32 bilion pada 2023, ketika harga minyak lebih tinggi, namun tahap itu kelihatan tidak lagi mampan.

“Oleh kerana harga minyak telah turun, kita perlu menerima pengurangan dividen bagi tahun hadapan,” katanya.

Johan berkata kerajaan mengambil langkah memperluaskan asas hasil bagi melindungi belanjawan persekutuan daripada turun naik tersebut.

“Ia mungkin sesuatu yang sangat tepat pada masa. Peluasan SST dan juga subsidi bersasar akan membantu memastikan daya tahan kedudukan fiskal kita,” katanya.