Dr M dirawat di IJN selepas terjatuh di rumah

Bekas perdana menteri Dr Mahathir Mohamad difahamkan terjatuh ketika bergerak dari balkoni ke ruang tamu.

PETALING JAYA : Bekas perdana menteri, Dr Mahathir Mohamad dimasukkan ke Institut Jantung Negara (IJN) pagi tadi untuk pemerhatian, selepas terjatuh di kediamannya.

Pembantunya, Suffi Yusoff, berkata Mahathir masih sedar ketika dikejarkan ke hospital dengan ambulans.

“Beliau terjatuh ketika bergerak dari satu bahagian balkoni ke ruang tamu seperti yang saya difahamkan,” katanya dalam mesej teks WhatsApp kumpulan media.

Pada 13 Julai tahun lalu, Mahathir dimasukkan ke IJN selepas beliau mengalami keletihan ketika menghadiri sebuah acara di Putrajaya sempena ulang tahun kelahirannya ke-100 serta ulang tahun ke-99 isterinya, Dr Siti Hasmah Ali.

Beliau meninggalkan acara itu lebih awal selepas menyertai beberapa aktiviti termasuk berbasikal.

Mahathir dibenarkan keluar IJN pada hari sama dan keesokannya memuat naik sebuah video ringkas memaklukan beliau pulih sepenuhnya dan boleh meneruskan rutin biasa.