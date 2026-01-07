Harga petrol, diesel di Semenanjung turun

PETALING JAYA : Harga runcit RON97 turun 5 sen kepada RM3.11 seliter, RON95 tanpa subsidi turun 2 sen kepada RM2.54 seliter bermula esok hingga 14 Jan ini.

Kementerian Kewangan dalam kenyataan berkata harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia juga turun 5 sen kepada RM2.89 seliter.

Manakala, diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 per liter, dan harga petrol bersubsidi RON95 di bawah BUDI95 kekal pada RM1.99 seliter.

Menurut kenyataan itu, kerajaan akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara.