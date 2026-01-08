4 Adun Bersatu angkat sumpah exco Perlis

Mereka ialah Adun Titi Tinggi Izizam Ibrahim (dari kiri), Adun Sena Marzita Mansor, Adun Pauh Megat Hashirat Hassan dan Adun Tambun Tulang Wan Zikri Afthar Ishak.

ARAU : Empat Adun Perlis daripada Bersatu mengangkat sumpah jawatan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (exco) di Istana Arau di sini, hari ini.

Adun Titi Tinggi Izizam Ibrahim, Adun Sena Marzita Mansor, AdUN Pauh Megat Hashirat Hassan dan AdUN Tambun Tulang Wan Zikri Afthar Ishak mengangkat sumpah jawatan di depan Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail dalam istiadat bermula 11.20 pagi tadi.

Turut berangkat pada Majlis Istiadat Pelantikan dan Mengangkat Sumpah Exco itu Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail dan Waris Yang Kedua Negeri Perlis, Syed Sirajuddin Areeb Putra Jamalullail.

Hadir sama Menteri Besar Abu Bakar Hamzah, Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis Rus’sele Eizan, Setiausaha Kerajaan Negeri Rahimi Ismail serta lima Adun PAS, termasuk bekas menteri besar Shukri Ramli dan seorang Adun Pakatan Harapan.

Pada 28 Dis lalu, Abu Bakar yang juga Adun Kuala Perlis mengangkat sumpah jawatan menteri besar kesembilan susulan peletakan jawatan Shukri, yang juga Adun Sanglang, atas faktor kesihatan.