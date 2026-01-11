Terbuka Malaysia: Aaron-Wooi Yik gagal tamat kemarau 12 tahun

Aaron Chia-Soh Wooi Yik selaku naib juara beregu lelaki Terbuka Malaysia terima hadiah USD50,750 (RM207,745). (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Harapan beregu lelaki utama negara Aaron Chia-Soh Wooi Yik menjuarai Terbuka Malaysia 2026 musnah selepas tewas di pentas final, sekali gus melanjutkan kemarau 12 tahun Malaysia dalam acara tersebut.

Dalam perlawanan di Axiata Arena, Bukit Jalil, hari ini, pasangan pilihan kedua itu tewas 15-21, 21-12, 18-21 kepada gandingan pilihan utama dan juara bertahan, Kim Won Ho-Seo Seung Jae dari Korea Selatan.

Pasangan nombor dua dunia itu bermula perlahan dan tewas set pertama 15-21 selepas melakukan beberapa kesilapan mudah.

Namun, juara dunia 2022 itu bangkit pada set kedua, menampilkan permainan mantap untuk mendahului 18-11 dan akhirnya memaksa set penentuan dengan kemenangan meyakinkan 21-12.

Momentum perlawanan berubah pada set penentuan apabila pasangan Korea itu mendahului 11-4, tetapi Aaron-Wooi Yik enggan menyerah, kembali menyaingi lawan sehingga 18-17.

Bagaimanapun, juara bertahan itu menutup perlawanan dengan kemenangan 21-18 selepas pertarungan sengit satu jam enam minit.

Kekalahan ini menandakan pencarian Malaysia untuk juara beregu lelaki di pentas sendiri masih berterusan, dengan kemenangan terakhir milik Goh V Shem-Lim Khim Wah pada edisi 2014.

Ia turut melanjutkan penantian Aaron-Wooi Yik untuk memenangi gelaran Super 1000. Ini kekalahan ketujuh mereka di peringkat tersebut.

Sebagai juara beregu lelaki, Won Ho–Seung Jae membawa pulang hadiah wang tunai USD107,300 (RM439,232), manakala Aaron-Wooi Yik selaku naib juara menerima USD50,750 (RM207,745).