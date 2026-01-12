Kajian peperiksaan perlu fokus bina sistem penilaian dipercayai, kata kumpulan ibu bapa

UPSR telah dimansuhkan pada 2021 manakala PT3 dibatalkan pada tahun yang sama dan secara rasmi dimansuhkan pada 2022. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Kajian semula terhadap peperiksaan UPSR dan PT3 seharusnya menumpukan kepada usaha mewujudkan sistem penilaian yang berwibawa dan dipercayai, bukannya semata-mata soal sama ada peperiksaan utama itu perlu dilaksanakan semula atau tidak, kata kumpulan ibu bapa.

Walaupun ada pihak mengatakan peperiksaan utama tidak wajar dilaksanakan semula kerana tekanan ditanggung oleh pelajar, Pengerusi Kumpulan Ibu Bapa Bertindak untuk Pendidikan (PAGE), Noor Azimah Abdul Rahim, berkata isu utama ialah tahap keyakinan terhadap keputusan penilaian.

Walaupun sekolah-sekolah masih mengekalkan peperiksaan akhir tahun bagi mengukur tahap akademik pelajar selepas pemansuhan UPSR dan PT3, Noor Azimah berkata ujian-ujian tersebut tidak seragam di seluruh negara.

Beliau berkata penilaian berasaskan sekolah bersifat berterusan dan holistik, ‘namun ia berbeza-beza secara ketara antara sekolah’, manakala peperiksaan kebangsaan menyediakan penanda aras bersama yang membantu mengenal pasti jurang dan memastikan keadilan dalam sistem.

“Perbahasan ini bukan mengenai peperiksaan berbanding tiada peperiksaan, tetapi mengenai kredibiliti dan kepercayaan terhadap penilaian,” katanya kepada FMT.

Noor Azimah mengalu-alukan kajian Kementerian Pendidikan (KPM) mengenai kemungkinan mengembalikan semula UPSR dan PT3, berbanding tunduk kepada desakan untuk mengembalikan peperiksaan utama itu semata-mata akibat tekanan daripada pihak tertentu.

Beliau menggesa pendekatan seimbang, iaitu mengekalkan peperiksaan utama pada peringkat penting sebagai penanda aras kebangsaan, namun mengurangkan tekanan terhadap pelajar dengan tidak menjadikannya sebagai peperiksaan penting yang menentukan hala tuju mereka.

“Peperiksaan seharusnya berfungsi untuk mendiagnosis keperluan pembelajaran, manakala penilaian berasaskan sekolah menjejak perkembangan dan kemahiran. Yang penting ialah sama ada peperiksaan membantu kanak-kanak belajar dengan lebih baik, bukannya sama ada kita kembali kepada sistem lama atas dasar kebiasaan.”

Pada 9 Jan, KPM mengumumkan akan menjalankan kajian segera bagi menentukan sama ada peperiksaan sekolah rendah UPSR dan peperiksaan menengah rendah PT3 perlu dihidupkan semula.

Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu seperti Unesco telah menggalakkan negara-negara mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap peperiksaan penting yang menentukan hala tuju pelajar, namun tidak menyeru agar ia dimansuhkan sepenuhnya.