6 Feb keputusan batal perkataan ‘menghina’, ‘menjengkelkan’ Seksyen 233 AKM

Kerajaan mahu mengembalikan semula Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang dibatalkan Mahkamah Rayuan tahun lalu susulan permohonan aktivis Heidi Quah.

PUTRAJAYA : Mahkamah Persekutuan akan buat keputusan pada 6 Feb sama ada untuk mengembalikan terma ‘menghina’ dan ‘menjengkelkan’ ke dalam versi terdahulu Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (AKM) dalam satu kes penting berkaitan had kebebasan bersuara dalam talian.

Ketua Hakim Negara Wan Ahmad Farid Wan Salleh, yang mengetuai panel lima hakim, menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujahan selama tiga jam daripada Jabatan Peguam Negara dan peguam bagi aktivis Heidi Quah, responden dalam rayuan tersebut.

Turut bersidang ialah Hakim Nallini Pathmanathan, Hakim Ruzima Ghazali, Hakim Nazlan Ghazali dan Hakim Collin Lawrence Sequerah.

Rayuan itu berkisar kepada tiga persoalan undang-undang, termasuk sama ada keputusan Mahkamah Rayuan selaras dengan Perkara 4(2) Perlembagaan Persekutuan.

Seksyen 233 akta itu sebelum ini menjadikan suatu kesalahan bagi mana-mana orang untuk membuat, mencipta, memohon atau memulakan penghantaran dalam talian apa-apa komen yang ‘lucah, tidak senonoh, palsu, mengancam atau menyinggung’ dengan niat untuk ‘mengganggu, menyalahgunakan, mengugut atau mengganggu orang lain’.

Pada 27 Ogos tahun lalu, Mahkamah Rayuan sebulat suara membatalkan peruntukan itu, dengan memutuskan ia melanggar Perkara 8 dan 10(2)(a) Perlembagaan.

Perkara 8 memperuntukkan kesamarataan di sisi undang-undang, manakala Perkara 10(2)(a) membenarkan sekatan tertentu terhadap kebebasan bersuara.

Dalam menyampaikan keputusan Mahkamah Rayuan, Hakim Lee Swee Seng, yang kini hakim Mahkamah Persekutuan, berkata perbuatan menyinggung dan mengganggu pihak ketiga tidak boleh ditafsirkan sebagai menjejaskan ketenteraman awam.

Hari ini, Peguam Persekutuan Kanan Shamsul Bolhassan berhujah bahawa keputusan Mahkamah Rayuan itu melanggar Perkara 4(2)(b) Perlembagaan dan dibuat melebihi bidang kuasa.

Perkara 4(2)(b) melarang sebarang cabaran terhadap sekatan kebebasan bersuara yang dibuat demi kepentingan ketenteraman awam dan moral awam menurut Perkara 10(2).

“Mahkamah Rayuan telah mendengar satu rayuan yang sebenarnya tidak berada dalam bidang kuasanya untuk diputuskan,” kata Shamsul, yang dibantu oleh Peguam Persekutuan Kanan Liew Horn Bin.

Shamsul berkata Mahkamah Rayuan sepatutnya menyempitkan atau mengehadkan tafsiran perkataan ‘menghina’ dan ‘menjengkelkan’ dalam Seksyen 233 selaras dengan Perkara 10, bukannya membatalkan peruntukan itu secara keseluruhan.

Peguam Benjamin Dawson yang mewakili Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, berkata mahkamah berhak menentukan sama ada akta itu digubal demi kepentingan moral awam dan ketenteraman awam.

“Namun, mahkamah tidak boleh menentukan sama ada sekatan itu munasabah atau tidak. Ia juga tidak boleh menggunakan ujian perkadaran,” katanya.

Peguam Malik Imtiaz Sarwar, yang mewakili Quah, berkata Mahkamah Persekutuan wajar mengekalkan dapatan Mahkamah Rayuan kerana ia ada asas kukuh.

Beliau berkata sebarang hantaran menyinggung yang mempunyai niat untuk mengganggu merupakan pelanggaran kebebasan bersuara di bawah perlembagaan.

Peguam K Shanmuga, mewakili Majlis Peguam Malaysia, turut menggesa supaya keputusan Mahkamah Rayuan dikekalkan.

Pada 2024, kerajaan meluluskan pindaan kepada Seksyen 233 akta itu dengan menaikkan ambang kesalahan daripada ‘menghina’ kepada ‘jelik melampau’. Pindaan itu berkuat kuasa pada Februari tahun lalu.

Pada Julai 2021, Quah, pengasas Refuge for Refugees, didakwa di bawah Seksyen 233 sebelum pindaan, kerana memuat naik komen menyinggung di Facebook selepas beliau menimbulkan isu dakwaan layanan buruk terhadap pelarian di pusat tahanan imigresen.

Pada April 2022, Mahkamah Tinggi membenarkan beliau dilepas tanpa dibebaskan (DNAA).

Quah kemudiannya memohon satu perisytiharan bahawa perkataan ‘menghina’ dan ‘menjengkelkan’ dalam peruntukan itu adalah tidak sah dan bercanggah dengan dua hak asasi yang dilindungi oleh perlembagaan.

Mahkamah Rayuan memutuskan memihak kepadanya dan membatalkan Seksyen 233, sekali gus membawa kepada rayuan semasa ini.