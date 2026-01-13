Bekas pengerusi NGO didakwa lagi seleweng dana bantuan lebih RM576,000

Bekas pengerusi Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim Mohd Hakim Mohd Nor mengaku tidak bersalah atas enam pertuduhan di Mahkamah Sesyen Ayer Keroh hari ini. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Bekas pengerusi Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim didakwa lagi atas pertuduhan salah guna wang misi kemanusiaan lebih RM576,000 di Mahkamah Sesyen Ayer Keroh.

Mohd Hakim Mohd Nor, 39, mengaku tidak bersalah atas enam pertuduhan yang dibacakan di depan Hakim Elesabet Paya Wan.

Dia didakwa sebagai pengerusi NGO itu secara tidak jujur menyalahgunakan wang derma bantuan misi kemanusiaan dengan kerjasama NGO di Myanmar, Yaman, Syria dan Palestin.

Pertuduhan pertama membabitkan salah guna wang sebanyak RM451,000, kedua RM12,000, ketiga RM80,000, keempat RM4,000, kelima RM19,995.40 dan keenam RM10,000 antara Jun 2019 hingga Mei 2021 di sebuah bank cawangan di Merlimau, Melaka.

Dia didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara enam bulan hingga lima tahun, sebatan dan denda, jika sabit kesalahan.

Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Muaz Ahmad Khairuddin, mencadangkan ikat jamin RM200,000 mengambil kira jumlah wang diseleweng dan keseriusan kes.

Peguam Azizzul Shariman Mat Yusoff yang mewakili tertuduh bagaimanapun memohon jaminan rendah RM20,000 hingga RM30,000, selain penjamin merupakan isteri tertuduh yang berpendapatan RM1,500 sebulan serta menanggung tiga anak dan ibu bapa berusia.

Beliau berkata, tertuduh turut memberikan kerjasama baik dan berulang-alik ke SPRM untuk membantu siasatan.

“Semalam, anak guam saya didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur membabitkan kes berjumlah RM207,000 dan ditawarkan ikat jamin RM10,000.

“Dimaklumkan anak guam juga akan menghadapi satu lagi pertuduhan di Mahkamah Sesyen Ipoh, Perak. Justeru bagi memastikan kehadirannya, mohon mahkamah beri jaminan mampu dibayar,” katanya menurut Sinar Harian.

Hakim membenarkan jaminan RM35,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan sebutan semula kes pada 13 Mac ini.