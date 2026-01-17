Jawatan PN Pulau Pinang beri Gerakan sisa relevansi terakhir, kata penganalisis

Presiden Gerakan Dominic Lau berdepan tekanan melepaskan jawatan pengerusi Perikatan Nasional (PN) Pulau Pinang.

GEORGE TOWN : Gerakan sedang cuba bertahan untuk mempertahankan jawatan pengerusi Perikatan Nasional (PN) Pulau Pinang, sementara PAS meningkatkan tekanan supaya parti itu melepaskan jawatan dianggap penganalisis sebagai sisa terakhir relevansi politiknya.

Lau Zhe Wei dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) berkata Gerakan pernah menguasai politik Pulau Pinang, memerintah negeri itu hampir empat dekad bermula 1969.

Beliau menambah Gerakan secara tradisinya mengetuai cawangan negeri mana-mana gabungan yang disertainya, menjadi parti utama Barisan Nasional (BN) di Pulau Pinang sehingga 2018.

Presiden Gerakan Dominic Lau memimpin PN Pulau Pinang sejak Gerakan menyertai gabungan pembangkang pada 2021.

Lau Zhe Wei.

Walaupun jawatan itu lebih bersifat simbolik memandangkan Gerakan tidak memegang sebarang kerusi Parlimen atau DUN di Pulau Pinang, Lau berkata jawatan pengerusi itu tetap penting kerana parti itu tidak mengetuai cawangan PN negeri lain.

“Sekarang, jika Gerakan mungkin kehilangan harapan simbolik ini, apa lagi yang boleh ia tawarkan kepada rakyat, terutama komuniti Cina?

“Jika Gerakan hilang jawatan pengerusi PN Pulau Pinang, nilai apa yang masih tinggal?” katanya kepada FMT.

Dengan PAS dijangka mengambil alih jawatan pengerusi PN peringkat nasional, Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia meramalkan parti Islam itu akan memaksa Gerakan melepaskan jawatan di Pulau Pinang.

Fauzi berkata kehilangan jawatan itu akan menjadikan Gerakan tidak relevan sebagai parti politik berbilang kaum di Malaysia.

Ahmad Fauzi Abdul Hamid.

“Sebagai parti yang memimpin kerajaan BN di Pulau Pinang dari 1974 hingga 2008, jawatan pengerusi PN Pulau Pinang pada Gerakan sekurang-kurangnya ada kepentingan sejarah,” katanya.

Pulau Pinang adalah kubu Gerakan, dengan parti itu memimpin kerajaan negeri dari 1969 hingga 2008. Ia jatuh ke tangan DAP pada pilihan raya 2008 yang kekal hingga kini.

Kini, Gerakan tidak memegang sebarang kerusi daripada 40 kerusi DUN Pulau Pinang, sementara PAS memegang tujuh kerusi dan Bersatu empat kerusi.

Keadaan itu menyebabkan pemimpin PAS mempertikai kepimpinan Dominic dan mendesak beliau meletak jawatan sebagai pengerusi PN Pulau Pinang.

Namun, pemimpin Gerakan beberapa kali menolak desakan ini.

Dominic menghadapi desakan terbaru untuk melepaskan jawatan minggu lalu selepas beliau menyeru agar pengerusi PN yang seterusnya menjadi seorang yang sederhana dan inklusif, diterima semua lapisan masyarakat Malaysia.

Beliau juga berhujah kekuatan sesebuah parti di Parlimen tidak seharusnya menentukan siapa yang memimpin PN, secara halus menolak usaha PAS untuk mengambil alih jawatan pengerusi gabungan itu.

Gerakan kurang dihormati dalam PN

Lau berkata menyerahkan jawatan pengerusi PN Pulau Pinang kepada PAS hanya membuktikan kritikan terhadap Gerakan sebagai parti berbilang kaum ‘sekadar simbolik’ adalah tepat, dan parti itu kurang dihormati oleh rakan gabungannya.

Fauzi berkata Gerakan bimbang jika PN Pulau Pinang dipimpin PAS, ia akan menyukarkan gabungan pembangkang menarik sokongan pengundi bukan Melayu di negeri itu.

“Ini kebimbangan yang wajar, terutama dengan mengambil kira kawasan majoriti bukan Melayu yang banyak di pulau ini,” tambahnya.

“Gerakan risau menyerahkan jawatan pengerusi PN negeri kepada PAS akan membuat separuh pengundi Pulau Pinang enggan mengundi PN sebagai alternatif kepada Pakatan Harapan.”