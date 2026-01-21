Pencapaian ekonomi negara baik, Malaysia jadi tumpuan pelabur asing

Jumlah perdagangan Malaysia lepasi paras RM3 trilion buat kali pertama pada 2025, dengan peningkatan 6.3% berbanding tahun sebelumnya. (Gambar Bernama)

PUTRAJAYA : Ekonomi negara berada pada landasan betul dengan Malaysia terus menjadi tumpuan pelabur asing dan syarikat besar, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil.

Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata, ini dapat dibuktikan melalui pengumuman terkini bahawa jumlah perdagangan Malaysia pada tahun lepas melepasi paras RM3 trilion dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) 2025 sebanyak 4.9%.

“Pertumbuhan ekonomi kita melebihi daripada yang dijangkakan. Kita jangka KDNK antara 4 dan 4.8% tetapi Alhamdulillah, suku keempat menunjukkan pertumbuhan yang sangat rancak.

“Ekonomi kita bugar, segar dan bergerak dengan pantas. Justeru, bagi keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi adalah 4.9%, iaitu lebih daripada yang dijangkakan,” katanya dalam ucapan pada perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi dan Amanat 2026 hari ini.

Semalam dilaporkan jumlah perdagangan Malaysia melepasi paras RM3 trilion buat kali pertama pada 2025, mencecah RM3.06 trilion dengan peningkatan 6.3% berbanding tahun sebelumnya. Eksport pula mengatasi import sekali gus menghasilkan lebihan dagangan RM151.8 bilion.

Eksport negara melepasi RM1 trilion untuk tahun kelima berturut-turut, meningkat 6.5% kepada paras tertinggi pernah direkodkan sebanyak RM1.607 trilion, manakala import berkembang 6.2% kepada RM1.455 trilion.

Fahmi berkata, prestasi negara yang baik ini hasil kestabilan politik dan dasar yang digarapkan Kerajaan Madani pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

“Orang luar melihat apa yang berlaku dalam negara kita adalah satu pergerakan, perubahan dan peralihan yang sangat positif. Ini hanya boleh berlaku dalam keadaan politik dan dasar yang stabil.

“Ini dua perkara yang sangat penting untuk pelabur dan mereka melihat Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang baik,” katanya.

Dalam tempoh tiga tahun ini, katanya, Kerajaan Madani memberi tumpuan kepada usaha memperbetul dan menyelesaikan beberapa perkara termasuk yang tertangguh seperti pelarasan gaji penjawat awam.

“Apabila kita melaksanakan penyasaran subsidi yang bermula dengan diesel, elektrik, ayam, telur dan akhirnya RON95, kita dapat mengurangkan pembaziran, mengelak ketirisan dan memberi kepada mereka yang memerlukannya.

“Dalam tempoh tiga bulan, kita (kerajaan) berjaya menjimatkan RM800 juta apabila RON95 disasarkan hanya untuk warganegara Malaysia. Bukan hanya rakyat terus mendapat minyak RON95 bersubsidi malah, harga minyak turun kepada RM1.99 seliter,” katanya.