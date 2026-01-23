Bekas timbalan pengerusi syarikat bebas tuduhan dagangan orang dalam

Peguam A Srimurugan (kanan) menjelaskan kepada Ramesh Rajaratnam keputusan yang disampaikan oleh Mahkamah Tinggi, di hadapan peguam Miguel Sequerah.

KUALA LUMPUR : Mahkamah Tinggi membebaskan bekas timbalan pengerusi eksekutif Malaysian Merchant Marine Bhd Ramesh Rajaratnam daripada pertuduhan dagangan orang dalam yang bermula sejak 15 tahun lalu.

Hakim K Muniandy, ketika membenarkan rayuan Ramesh, mengetepikan sabitan oleh Mahkamah Sesyen tujuh tahun lalu dengan memutuskan bahawa pihak pembelaan berjaya menimbulkan keraguan terhadap kes pendakwaan.

Ramesh didakwa melupuskan lima juta saham syarikat itu — bernilai RM1.5 juta — pada 11 Jan 2010 berdasarkan maklumat yang tidak tersedia kepada orang awam.

Dalam alasan penghakiman, Muniandy berkata Ramesh telah dinafikan perbicaraan yang adil.

Beliau berkata pelupusan saham tersebut bukan berdasarkan maklumat orang dalam, sebaliknya dibuat berdasarkan pengisytiharan awam terdahulu mengenai hasrat untuk menjual saham berkenaan.

Muniandy, yang kini merupakan hakim Mahkamah Rayuan, berkata apabila dua versi kejadian dikemukakan, versi yang memihak kepada tertuduh mesti diterima.

Mahkamah Tinggi turut mengarahkan pasport Ramesh dikembalikan serta wang jaminan RM50,000 dilepaskan kepadanya.

Peguam A Srimurugan dan Miguel Sequerah mewakili Ramesh manakala Hasley Tajudin dan Law Wen Zhen mewakili Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Pada 11 Sept 2019, Mahkamah Sesyen mensabitkan Ramesh atas tiga pertuduhan dagangan orang dalam di bawah Seksyen 188(2)(a) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.

Beliau dijatuhi hukuman penjara lima tahun dan denda RM3 juta bagi setiap pertuduhan, dengan hukuman penjara berjalan serentak.

Pada 20 Mei 2021, Mahkamah Tinggi membenarkan rayuan Ramesh dan mengetepikan sabitan serta hukuman bagi ketiga-tiga pertuduhan tersebut.

Di Mahkamah Rayuan pada 2024, Suruhanjaya Sekuriti, dengan persetujuan pendakwa raya, meneruskan rayuannya hanya bagi satu pertuduhan.

Mahkamah Rayuan kemudian mengembalikan kes itu ke Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan semula bagi pertuduhan berkenaan, sekali gus membawa kepada prosiding semasa ini.