Pemimpin nafi PAS buntu cari pengganti pengerusi PN

Naib Presiden PAS Idris Ahmad nafi laporan partinya buntu cari pengganti Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi PN.

PETALING JAYA : Seorang pemimpin PAS menafikan parti itu buntu untuk mencapai persetujuan mencari pengganti Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional (PN), walaupun berhasrat mengambil alih jawatan tersebut.

Naib Presiden, Idris Ahmad, berkata laporan itu tidak benar, sekadar sumber propaganda yang sengaja diwujudkan.

“Sumber propaganda. Tak boleh pakai (laporan berkenaan),” katanya kepada FMT.

Terdahulu, Utusan Malaysia memetik sumber PAS melaporkan Muhyiddin mungkin terus kekal sebagai pengerusi PN walaupun meletak jawatan berkuat kuasa 1 Jan lalu, memandangkan parti Islam itu masih bergelut untuk mencapai persetujuan mengenai pengganti mewakili mereka.

Menurut sumber itu lagi, kelewatan mengemukakan calon menimbulkan persepsi negatif terhadap PAS, seolah-olah parti itu ketandusan pemimpin yang mampu menerajui PN.

Presiden PAS, Hadi Awang, sebelum ini menuntut jawatan pengerusi PN bagi pihak partinya, namun dilaporkan menolak memegang jawatan itu sendiri atas faktor kesihatan.

Antara disebut-sebut sebagai pengganti Muhyiddin ialah Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dan Naib Presiden Ahmad Samsuri Mokhtar, menteri besar Terengganu yang sebelum ini pernah dicanang calon perdana menteri berpotensi bagi PN.

Samsuri bagaimanapun dilaporkan berdepan tentangan daripada sesetengah pihak dalam PAS yang berpendapat jawatan itu perlu disandang oleh kelompok ulama, sedangkan beliau dilihat lebih cenderung sebagai teknokrat.

Awal minggu ini, Muhyiddin yang juga presiden Bersatu berkata, beliau lebih daripada bersedia untuk menyerahkan jawatan pengerusi PN kepada PAS, namun partinya berpendirian pengerusi PN seterusnya haruslah presiden parti.

Selain Hadi dan Muhyiddin, dua lagi presiden parti dalam PN ialah Dominic Lau (Gerakan) dan P Punithan (MIPP).