Azmin, Faizal Azumu di kediaman Muhyiddin untuk perjumpaan khas

KUALA LUMPUR : Setiausaha Agung Bersatu, Azmin Ali dan Naib Presiden Ahmad Faizal Azumu tiba di kediaman Presiden Muhyiddin Yassin untuk suatu perjumpaan khas, malam ini.

Pertemuan ini turut diadakan bagi menyambut Ramadan, menurut undangan yang dikeluarkan oleh setiausaha kerja Bersatu.

Azmin dan Faizal tiba berasingan sekitar jam 8 malam tadi.

Sebelum ini, Ketua Bersatu Pasir Salak, Zainol Fadzi Paharudin, beritahu FMT bahawa tokoh utama parti, para wakil rakyat dan senator diundang ke pertemuan ini.

Pertemuan ini menyusuli pertelingkahan antara kepimpinan Bersatu yang semakin meruncing, dengan desakan yang kian meningkat agar Muhyiddin meletak jawatan sebagai presiden, disusuli pula dengan desakan balas supaya Timbalan Presiden Hamzah Zainudin meletak jawatan.