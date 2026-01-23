Polis terima 12 laporan kes kurung budak di taska

Ketua Polis Shah Alam, Ramsay Embol, berkata tiada tangkapan setakat ini.
“Polis juga masih dalam siasatan untuk semakan lesen, sijil kelulusan dan lain-lain membabitkan taska berkenaan.
“Pemilik cawangan dan pengasas taska sudah dipanggil dan dirakam percakapan,” katanya menurut Berita Harian.
Semalam, polis dilaporkan sedang menyiasat dakwaan seorang kanak-kanak lelaki autisme dikurung di sebuah taska swasta di Shah Alam, selepas menerima tiga laporan.
Polis dilaporkan berkata, siasatan awal mendapati mangsa dihantar ke taska itu sejak berusia kira-kira lima tahun dan kini berumur 11 tahun.
Kes disiasat mengikut Seksyen 31 (1) Akta Kanak-kanak 2001.