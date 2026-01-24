Anwar pertahan kemasukan Tahun 1 usia 6 tahun

Mulai tahun depan, ibu bapa ada pilihan masukkan anak ke prasekolah dari usia lima tahun dan Tahun Satu dari usia enam tahun.

BUKIT MERTAJAM : Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempertahankan langkah kerajaan membenarkan kemasukan sukarela ke sekolah rendah pada usia enam tahun, menyifatkan dasar itu bertujuan menyelaraskan Malaysia dengan piawaian pendidikan global, bukan untuk menekan kanak-kanak.

Beliau berkata, tidak wajar menganggap kanak-kanak Malaysia begitu ‘lemah’ dari segi akademik sehingga mereka mencapai usia tujuh tahun.

“Lebih 100 negara di seluruh dunia telah mendaftarkan kanak-kanak (usia) enam tahun ke Tahun Satu. Mengapa kita perlu terlambat dalam hal ini?

“Di Asean, hampir kesemuanya (sudah melaksanakan), melainkan Indonesia. Itu pun terpilih. Jadi kita harus segerakan,” katanya ketika melancarkan Pusat Aspire Seberang Perai (SPACE) hari ini.

Anwar berkata, kerajaan bersedia membantu kanak-kanak yang mungkin belum bersedia untuk memasuki sekolah rendah menerusi kelas-kelas khas.

“Kita bukan memaksa semua (kanak-kanak),” katanya.

Ketika melancarkan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 pada 20 Jan lepas, Anwar mengumumkan bahawa pendidikan prasekolah akan bermula pada usia lima tahun, manakala Tahun Satu akan bermula pada usia enam tahun mulai tahun depan.

Kemasukan awal ini adalah secara sukarela dan akan memerlukan saringan diagnostik bagi menentukan kesediaan murid untuk persekolahan formal.

Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, Laos, Brunei dan Filipina telah memulakan pendidikan rendah pada usia enam tahun. Bagaimanapun, prasekolah pada usia lima tahun hanya diwajibkan di beberapa negara seperti Filipina dan Vietnam, manakala negara lain menawarkannya secara pilihan atau dari usia lebih awal.

Menyentuh mengenai pendidikan bahasa, Anwar menegaskan semula bahawa bahasa Melayu mesti diperkasakan, namun bahasa Inggeris juga harus diberikan fokus yang lebih besar.

“Teknologi, ilmu pengetahuan (dan) disiplin baharu perlu tahap penguasaan tertentu dalam bahasa Inggeris,” katanya.