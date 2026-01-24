Pemuda Umno umum BN menang Kinabatangan, Lamag

Ketua Pemuda Dr Akmal Saleh umum kemenangan BN di Parlimen Kinabatangan dan DUN Lamag.

PETALING JAYA : Barisan Nasional berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Kinabatangan dan DUN Lamag pada PRK kali ini, menurut Ketua Pemuda Umno Dr Akmal Saleh.

Akmal menulis di Facebook: “Alhamdulillah Kinabatangan dan Lamag kekal BN. Terima kasih semua.”

Anak Bung, Naim Kurniawan, berdepan Saddi Abdul Rahman dari Warisan dan calon Bebas, Goldam Hamid, di Kinabatangan, manakala Ismail Ayob bertembung dengan Mazliwati Abdul Malek dari Warisan di Lamag.

Terdahulu, Setiausaha Agung Umno Asyraf Wajdi Dusuki berkata BN mendahului di Kinabatangan dengan kelebihan 9,723 undi, manakala di Lamag dengan 2,093 undi.

Kerusi Kinabatangan dan Lamag sebelum ini disandang Bung Moktar Radin, yang berkhidmat selama enam penggal berturut-turut sebelum meninggal dunia pada Disember 2025.

Gabungan Rakyat Sabah (GRS) dan Perikatan Nasional (PN) tidak bertanding dalam PRK tersebut bagi menghormati legasi Bung Moktar.