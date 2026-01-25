PRK: BN menang kerana undi simpati, faktor Bung, kata penganalisis

Ismail Ayob (kiri) dan Naim Kurniawan Moktar masing-masing mempertahankan kerusi Lamag dan Kinabatangan untuk BN dalam pilihan raya kecil semalam. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Barisan Nasional (BN) berjaya mempertahankan kerusi Kinabatangan dan Lamag dengan majoriti lebih besar pada PRK semalam, didorong dua faktor utama, kata penganalisis.

Lee Kuok Tiung dari Universiti Malaysia Sabah (UMS) berkata kemenangan itu disumbangkan oleh undi simpati serta hubungan lama antara Bung Moktar Radin dengan pengundi di kawasan berkenaan.

Menurutnya, undi simpati menjadi faktor yang sangat kuat dalam PRK itu.

Bung, yang meninggal dunia pada awal Disember lalu mewakili Parlimen Kinabatangan selama enam penggal dan mempertahankan kerusi Lamag pada PRN November.

“Bung sangat dikenali sebagai seorang ‘orang kampung’, imej yang dekat di hati pengundi dan memberi kelebihan besar kepadanya,” katanya kepada FMT.

Susulan itu, cubaan Warisan untuk mengajak pengundi menyokong parti berteraskan tempatan gagal mendapat sambutan dalam kalangan penduduk.

Calon BN bagi kerusi Lamag, Ismail Ayob, memenangi PRK itu dengan majoriti 5,681 undi dalam pertembungan satu lawan satu menentang calon Warisan, Mazliwati Abdul Malek.

Sementara itu, calon BN bagi Kinabatangan, Naim Kurniawan Moktar yang juga anak kepada Bung, mempertahankan kerusi tersebut dengan majoriti 14,214 undi dalam pertandingan tiga penjuru.

Seorang lagi penganalisis UMS, Syahruddin Awang Ahmad, berkata Naim dan Ismail berjaya mengekalkan penguasaan kerana pengundi lebih mengutamakan kestabilan dan kesinambungan berbanding parti lain.

“Kesetiaan ini berpunca daripada penghargaan terhadap legasi keluarga yang kukuh ditinggalkan oleh Bung,” katanya.

Menurut Syahruddin, ramai pengundi enggan menukar sokongan politik mereka.

“Pengundi di Sabah cenderung mengelak perubahan parti bagi memastikan kesinambungan projek kebajikan serta mengekalkan kestabilan politik di peringkat persekutuan dan negeri,” katanya.

Tony Paridi Bagang dari Universiti Teknologi Mara (UiTM) pula berkata kemenangan BN itu memang sudah dijangka.

“Pengundi memilih faktor kebiasaan dan kestabilan kerana jentera akar umbi BN yang kukuh serta ikatan emosi terhadap Bung,” katanya.