Fokus perpaduan, bukan bahasa pecah belahkan, kata bekas KM Sabah

Bekas ketua menteri Sabah Salleh Said Keruak berkata dialog, rundingan dan saling menghormati penting dalam mengekalkan perpaduan di Malaysia. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Seorang bekas ketua menteri Sabah menggesa pemimpin politik mengelakkan penggunaan istilah “berpisah” ketika membincangkan isu Sabah dan Sarawak.

Salleh Said Keruak memberitahu FMT, perkataan itu mencetuskan emosi mendalam dan mudah disalah tafsir.

Ketua menteri dari 1994 hingga 1996 itu berkata, perbincangan mengenai hak dan autonomi Sabah serta Sarawak perlu memfokuskan usaha memperkukuh negara.

“Dalam sejarah kita, istilah (berpisah) hanya digunakan sekali dalam situasi sangat ekstrem, ketika Singapura meninggalkan Malaysia pada 1965.

“Ketika itu, Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman menyifatkannya ‘perpisahan menyakitkan’ kerana ia hasil yang sukar selepas kemelut politik serius.

“Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dengan bahasa kita. Kata-kata keras boleh menimbulkan ketegangan tidak perlu. Sebaliknya, apa yang kita perlukan ialah dialog tenang, rundingan dan saling menghormati untuk memastikan negara kekal bersatu.”

Khamis lalu, Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak (GPS), Alexander Nanta Linggi dilapor menggunakan istilah “berpisah” dalam meluahkan kekecewaan terhadap pertelingkahan dan perbalahan politik di negara ini.

Beliau menggesa pemimpin Semenanjung Malaysia mencontohi pendekatan Sarawak menangani isu sensitif seperti kaum, agama dan bahasa.

Menteri kerja raya itu juga menekankan rakyat Sarawak mengharapkan autonomi dan hak mereka diiktiraf, dengan membayangkan konflik berterusan boleh menjejaskan hubungan antara negeri itu dan Semenanjung.