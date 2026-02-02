Lindungi guru tapi jangan sembunyi salah laku, kata kumpulan ibu bapa

Timbalan Perdana Menteri ahid Hamidi baru-baru ini mencadangkan agar undang-undang diwujudkan bagi melindungi warga pendidik susulan pelbagai cabaran dihadapi dalam melaksanakan tanggungjawab mereka.

PETALING JAYA : Kumpulan ibu bapa menyokong gesaan supaya diwujudkan undang-undang bagi melindungi guru disiplin, namun menegaskan bahawa perundangan itu mesti dirangka dengan teliti bagi melindungi pendidik yang bertindak dengan niat baik tanpa menghalalkan salah laku sebenar.

Kumpulan Ibu Bapa Bertindak untuk Pendidikan (PAGE) dan Kumpulan Tindakan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Melaka (Magpie) berkata guru memerlukan perlindungan undang-undang yang lebih jelas, yang membezakan antara tindakan disiplin yang wajar dan perbuatan yang melanggar standard profesional.

Kedua-dua kumpulan bersetuju bahawa walaupun dasar untuk melindungi guru sudah wujud, kebanyakannya tidak jelas atau dilaksanakan secara tidak konsisten. Mereka juga berkata perlindungan sedia ada gagal menangani isu ibu bapa yang memintas pihak sekolah dan mengambil tindakan sendiri.

Mak Chee Kin.

Presiden Magpie, Mak Chee Kin, berkata satu akta khusus akan memberi isyarat penting bahawa pendidik ialah profesional yang dipercayai dan bukan sasaran mudah untuk ugutan atau intimidasi.

“Ia mesti melindungi guru daripada gangguan dan aduan remeh tanpa melindungi salah laku sebenar,” katanya kepada FMT.

Noor Azimah Abdul Rahim.

Pengerusi PAGE, Noor Azimah Abdul Rahim, berkata insiden melibatkan ibu bapa berdepan dengan guru atau membuat laporan tidaklah berleluasa, namun berlaku cukup kerap sehingga menimbulkan rasa takut.

“Walaupun hanya beberapa kes, ia boleh membuatkan guru teragak-agak untuk mendisiplinkan pelajar,” katanya, sambil menyatakan bahawa kekaburan dasar dan kelemahan penguatkuasaan membuatkan guru berasa terdedah serta tidak mempunyai jaminan yang mencukupi.

Mereka mengulas gesaan Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi supaya perundangan dapat diwujudkan bagi melindungi guru yang menjalankan tanggungjawab dalam mendisiplinkan murid sekolah.

Presiden Umno itu berkata ibu bapa masa kini lebih cenderung berdepan pendidik dengan langkah drastik, seperti membuat laporan polis terhadap tindakan disiplin yang dianggap berlebihan atau tidak adil.

Fouzi Singon.

Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) berkata ia telah membelanjakan sejumlah besar wang bagi yuran guaman untuk mempertahankan guru di mahkamah berhubung saman yang dikemukakan oleh ibu bapa, termasuk kes di mana pendidik dituduh secara palsu dan difitnah.

“Walaupun guru-guru ini kemudiannya dibuktikan tidak bersalah di mahkamah, kerosakan terhadap maruah, reputasi dan kesejahteraan emosi mereka telah pun berlaku dan dalam banyak kes tidak dapat dipulihkan,” kata Setiausaha Agungnya Fouzi Singon.

“Jika keadaan seperti ini berterusan, guru akan bekerja dalam ketakutan berterusan terhadap tindakan undang-undang atau tuduhan, sehingga menyebabkan mereka mengutamakan keselamatan kerjaya dan kelangsungan hidup peribadi berbanding penglibatan pendidikan yang proaktif dan bermakna.”