Mahkamah tolak permohonan lisan Naimah untuk perintah larangan terhadap Anwar

Naimah Khalid berdepan pertuduhan gagal mematuhi syarat notis pengisytiharan aset dikeluarkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Mahkamah Sesyen menolak untuk mendengar permohonan lisan oleh wakil Naimah Khalid untuk mendapatkan perintah larangan bagi menghalang Perdana Menteri Anwar Ibrahim daripada membuat sebarang kenyataan mengenai dirinya dan keluarganya ketika kes rasuah itu masih berjalan.

Hakim Azura Alwi sebaliknya mengarahkan peguam Rajesh Nagarajan, yang mewakili Naimah — balu bekas menteri kewangan Daim Zainuddin supaya memfailkan permohonan rasmi sekiranya beliau berhasrat meneruskan perkara itu.

“Pihak pembelaan sepatutnya menggunakan budi bicara dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada pihak pendakwaan,” kata hakim itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Fadhly Zamry membantah permohonan dibuat tanpa notis awal.

Fadhly memberitahu mahkamah bahawa pihak pendakwaan tidak dimaklumkan terlebih dahulu mengenai permohonan berkenaan.

Susulan itu, Azura menetapkan 6 Mac sebagai tarikh pengurusan kes seterusnya.

Pada Januari 2024, Naimah mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan di bawah Seksyen 36(2) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 kerana gagal mematuhi syarat notis pengisytiharan aset yang dikeluarkan oleh SPRM.

Jika sabit kesalahan, beliau boleh dihukum penjara maksimum lima tahun dan denda tidak melebihi RM100,000.