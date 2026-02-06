‘Kurang manis’ cadang Rafizi ganti Anwar, pemimpin PKR beritahu Hassan

Naib Pengerusi PKR Johor Jimmy Puah berkata cadangan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim terlalu awal memandangkan parti sudah mempunyai struktur dan institusi kepimpinan jelas.

PETALING JAYA : Pemimpin PKR Johor tidak setuju cadangan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim supaya Rafizi Ramli dipersiapkan sebagai calon presiden menggantikan Anwar Ibrahim.

Menyifatkan ia terlalu awal untuk dibincangkan, Naib Pengerusi PKR Johor, Jimmy Puah, berkata isu berkaitan kepimpinan masa depan tidak perlu dibangkitkan ketika ini.

Katanya, perkara itu hanya wajar dibincangkan apabila tiba pemilihan parti akan datang, memandangkan PKR baru selesai memilih struktur dan institusi kepimpinannya.

Menurutnya, semua pihak perlu menghormati barisan kepimpinan sedia ada serta mengelakkan tindakan yang boleh mencetuskan polemik dalam parti.

“Cadangan Ahli Parlimen Pasir Gudang kurang manis dan terlalu awal memandangkan parti sudah pun mempunyai struktur dan institusi kepimpinan yang jelas, dengan Anwar sebagai presiden dan Nurul Izzah sebagai timbalan presiden yang dipilih secara sah melalui proses demokrasi parti.

“Prinsip utama perjuangan PKR sentiasa berpaksikan hormat kepada suara dan keputusan yang telah dibuat oleh akar umbi. Sehubungan itu, semua pihak tidak kira siapa wajar menghormati institusi kepimpinan sedia ada dan mengelakkan polemik yang boleh mengganggu kestabilan serta fokus gerak kerja parti,” kata Ahli Parlimen Tebrau dalam kenyataan.

Terdahulu, Malaysiakini melaporkan Hassan berpendapat Rafizi tidak wajar dikenakan tindakan disiplin oleh parti susulan kritikan kerasnya, sebaliknya bekas timbalan presiden PKR itu perlu terus diberi ruang untuk menyuarakan pandangan kritikal terhadap kerajaan.

Hassan berkata, Rafizi juga boleh diberikan peranan lebih besar tidak lama lagi apabila PKR mengadakan pemilihan parti, termasuk menggantikan Anwar sebagai presiden, manakala Nurul Izzah kekal sebagai timbalan presiden.

Sementara itu, Jimmy berkata beliau bagaimanapun setuju Rafizi yang juga Ahli Parlimen Pandan wajar terus diberi ruang untuk menyuarakan pandangan dan kritikan, khususnya berkaitan isu melibatkan kepentingan rakyat.

“Contoh kritikan yang relevan seperti isu tunggakan bayaran balik cukai, isu ekonomi dan lain-lain adalah penting bagi memastikan dasar kerajaan sentiasa ditambah baik demi kepentingan rakyat,” katanya.