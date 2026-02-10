Kiandee gesa Muhyiddin letak jawatan presiden Bersatu

Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandee mendakwa Muhyiddin Yassin sedang meneruskan agenda peribadi untuk kembali sebagai perdana menteri suatu hari nanti. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandee menggesa Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai presiden parti.

Ia sekali gus menjadi pemimpin kanan pertama yang secara terbuka meminta Ahli Parlimen Pagoh itu melepaskan jawatan tertinggi Bersatu.

Kiandee yang juga ketua Bersatu Sabah mendakwa, Muhyiddin gagal mengurus krisis dalaman parti dengan berkesan sehingga ia dibiarkan berlarutan ke tahap yang hampir mustahil untuk dipulihkan.

“Lebih malang, beliau dilihat menggunakan seluruh baki kekuatan yang ada semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai presiden demi memenuhi agenda peribadi untuk kembali menjadi perdana menteri, termasuk menghalang laluan Hamzah Zainudin (timbalan presiden) daripada memimpin Bersatu pada masa hadapan,” katanya dalam kenyataan.

Bekas menteri itu turut menyifatkan tindakan lembaga disiplin terhadap Hamzah dan beberapa pemimpin yang menyokong beliau sebagai penyalahgunaan prosedur parti secara terdesak bagi membungkam suara yang berbeza pendapat.

Beliau berkata, langkah itu jelas bersifat regresif serta bercanggah dengan usaha memperkukuhkan parti bagi menghadapi pilihan raya akan datang.

“Ini menyebabkan Bersatu pada pandangan rakyat kelihatan semakin hilang arah dan tersasar daripada matlamat perjuangan sebenar, seolah-olah perjuangan parti kini hanya tertumpu kepada usaha mengekalkan kuasa Muhyiddin serta melindungi kelompok penyokong pemimpin tertentu, tanpa mengambil kira hubungan dan kepercayaan rakan-rakan parti dalam Perikatan Nasional (PN).

“Oleh yang demikian, untuk memulihkan serta membina semula kekuatan sebenar Bersatu, termasuk memperkukuhkan hubungan strategik bersama rakan komponen PN, sudah sampai masanya Muhyiddin mempertimbangkan untuk berundur daripada jawatan presiden Bersatu.

“Saya percaya hasrat murni kenyataan ini boleh diterima oleh seorang pemimpin berjiwa besar seperti Muhyiddin, apatah lagi pendirian ini selari dengan intipati kenyataan beliau sendiri di Singapura pada 2008 terhadap Allahyarham Abdullah Ahmad Badawi,” katanya.

Pada 2008, Muhyiddin menggesa Abdullah, yang ketika itu perdana menteri, melepaskan jawatan dan menyerahkannya kepada timbalannya, Najib Razak, sebelum 2010.

Ini susulan kemenangan pembangkang sebanyak 82 kerusi dalam PRU 2008, yang menandakan kali pertama Barisan Nasional kehilangan majoriti dua pertiga di Dewan Rakyat.

Bersatu dilanda kemelut dalaman selama berbulan-bulan susulan krisis kepimpinan antara Muhyiddin dan Hamzah yang juga ketua pembangkang.

Pergolakan itu membawa kepada gesaan daripada kedua-dua kem supaya beberapa pemimpin berundur daripada jawatan masing-masing, selain tindakan disiplin terhadap tiga Ahli Parlimen termasuk Wan Saiful Wan Jan dan Saifuddin Abdullah, yang dipecat.

Gesaan supaya Muhyiddin meletakkan jawatan sebagai presiden Bersatu semakin kuat susulan pertikaian dengan PAS mengenai jawatan pengerusi PN, yang dilepaskannya pada 1 Jan lalu.

Jawatan itu kekal kosong walaupun PAS menuntutnya. Majlis Tertinggi PN masih belum bersidang untuk mengesahkan peletakan jawatan Muhyiddin sebagai pengerusi dan melantik penggantinya.