KPM terus libat urus pengusaha tadika, ibu bapa perjelas isu murid Tahun 1

GEORGE TOWN : Kementerian Pendidikan (KPM) akan meneruskan sesi libat urus bersama pengusaha tadika dan prasekolah swasta serta ibu bapa bagi memberikan penjelasan perkara berbangkit berhubung kemasukan murid Tahun 1 pada usia enam tahun.

Menteri Pendidikan, Fadhlina Sidek, berkata pihaknya sentiasa terbuka menerima pandangan dibangkitkan oleh mana-mana pihak termasuk pengusaha tadika swasta yang dilaporkan belum berpuas hati dengan beberapa aspek dasar berkenaan.

Beliau berkata, jika masih terdapat isu belum diselesaikan, KPM tidak mempunyai masalah untuk mengadakan sesi libat urus susulan bagi memastikan setiap persoalan dapat diperjelaskan.

“Kita sangat prihatin kepada semua isu yang dibangkitkan semasa sesi libat urus yang telah berlangsung. Jika masih terdapat isu berbangkit kita akan adakan sesi itu lagi,” katanya kepada pemberita pada majlis Rumah Terbuka Madani Tahun Baharu Cina PKR Pulau Pinang di Wisma PKR, Bayan Baru.

Majlis turut dihadiri Ketua Menteri Chow Kon Yeow yang juga pengerusi Pakatan Harapan negeri, Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri (MPN) Mohamad Abdul Hamid yang juga timbalan ketua menteri I serta barisan kepimpinan parti negeri.

Media sebelum ini melaporkan KPM mengadakan sesi libat urus bersama pengusaha tadika swasta bagi membincangkan strategi pelaksanaan kemasukan kanak-kanak berumur enam tahun ke Tahun 1 bermula 2027 selaras pelaksanaan kurikulum baharu persekolahan.

Mengulas lanjut, Fadhlina yang juga Ahli Parlimen Nibong Tebal berkata pihaknya merakamkan penghargaan kepada pengusaha tadika swasta yang menyambut baik dasar berkenaan dan menyokong aspirasi KPM dalam pelaksanaannya.

Beliau turut menjelaskan kemasukan murid berusia enam tahun ke Tahun 1 adalah bersifat pilihan dan bukan mandatori.

“Mana-mana ibu bapa yang merasakan anak mereka sudah bersedia untuk masuk ke Tahun 1, tidak ada masalah. Yang lain kekal seperti biasa,” katanya.

Mengulas kebimbangan ibu bapa khususnya di luar bandar, Fadhlina berkata prasekolah di sekolah kerajaan masih menerima kanak-kanak berusia enam tahun seperti biasa dan tiada paksaan untuk meneruskan ke Tahun 1 lebih awal.

“Sesi libat urus ini memang berterusan. Jika ada perkara berbangkit dalam masyarakat, menjadi tanggungjawab KPM untuk menjelaskan supaya semua rakyat dapat menerima saranan dan dasar ini dengan baik,” katanya.