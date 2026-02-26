1,869 polis ditangkap atas kesalahan dadah dalam tempoh 5 tahun

Seramai 91 pegawai polis dan 1,778 anggota disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952, kata Kementerian Dalam Negeri.

PETALING JAYA : Seramai 1,869 pegawai dan anggota polis ditangkap atas kesalahan berkaitan dadah antara 2020 dan 2025, kata Kementerian Dalam Negeri (KDN).

Dalam jawapan bertulis di Parlimen, KDN memaklumkan 91 pegawai polis dan 1,778 anggota ditahan serta disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234).

Daripada jumlah tangkapan, 958 telah dituduh di mahkamah, manakala baki 911 dalam kes proses siasatan dan perbicaraan serta dalam tindakan menunggu laporan patologi dan laporan kimia.

“Seramai 35 dituduh bawah kategori bekalan, 255 bawah kategori memiliki, dan 668 dituduh bawah kategori positif urin.”

Kementerian itu menjawab Onn Abu Bakar (PH-Batu Pahat) yang meminta jumlah pegawai dan anggota polis yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah sepanjang lima tahun lalu, jenis kesalahan dilakukan, serta tindakan tatatertib atau undang-undang yang diambil.

Berkait langkah tatatertib, KDN menyatakan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard (JIPS) telah menjalankan siasatan dalaman terhadap anggota yang disabitkan kesalahan di mahkamah.

Antara 2020 dan 2025, seramai 511 pegawai dan anggota telah dikenakan tindakan tatatertib, di mana 324 daripadanya telah dibuang kerja, manakala bakinya menerima amaran atau diturunkan pangkat.