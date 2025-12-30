PAS, perpaduan ummah dan jaringan gol sendiri di Perlis

Kemelut politik di Perlis mencerminkan wajah sebenar parti yang menggembar-gemburkan reputasi ‘Islamik’ mereka sebagai wadah perpaduan agama dan kaum. Sebenarnya ia hanyalah fatamorgana yang berpangkal kepada kerakusan kuasa dan kebobrokan nilai politik kemanusiaan rakyat semua.

Dalam PAS mencanangkan ‘kesucian’ mereka daripada rasuah dan nilai ‘kebaratan’ atau liberalism, ia sebenarnya mengharapkan apa yang disebut pemimpin mereka sebagai ‘politik kuetiau goreng’. Sebelum ini ada juga kita ditarbiyahkan oleh seorang ahli PAS tentang ‘politik kepimpinan lembu’ dan ada juga tentang ‘politik monyet dan kambing’. Last-last sekali ia berbalik kepada ‘politik kafir harbi’ menentang parti seperti DAP, yang pernah mereka bersahabat dahulu.

Walau apa pun retorik Parti Islam Se-Malaysia dalam hal kemelut politik Perlis, PAS berjaya menjaring gol sendiri bukan satu atau dua biji tetapi enam biji kesemuanya.

Gol pertama PAS dijaringkan oleh Menteri Besar Shukri Ramli, orang ‘dema’ (loghat Perak untuk dia atau mereka) juga. Shukri terpaksa meletak jawatan apabila geng Bersatu lima orang dengan geng PAS tiga orang menghantar SD kepada istana. Kenapakah mereka berbuat demikian? Wallahualam saya tidak tahu tetapi mungkin ia berkaitan dengan menteri besar dipanggil SPRM untuk menjelaskan isu anak beliau dan dakwaan tuntutan palsu. Saya ingat semua orang berserban dan berjubah serta berselendang hijau semuanya kaki sembahyang dan tidak mengarah ke duniawi tetapi ternyata Iblis lagi hebat pada orang yang declare mereka warak dan di jalan yang benar. Itulah cabaran, kata P Ramlee.

Gol kedua pula apabila pucuk pimpinan tertinggi PAS telah memberhentikan hero-hero ADUN dari PAS tiga orang itu. Saya amat terkejut dengan tindakan PAS yang pantas, drastik dan tegas. Dalam satu hal, ia keputusan yang berani dan terkesan. Tetapi dalam hal lain pula, ia suatu tindakan yang boleh makan diri. Sekarang PAS kehilangan 3 Adun yang berkemungkinan soleh dan berniat baik demi kesejahteraan Perlis.

Apabila PAS memberhentikan ketiga-tiga Adun mereka, secara otomatik PAS hilang tiga kerusi DUN. Ini saya sifatkan gol sendiri nombor tiga. PAS sanggup bertanding di Bintong, Chuping dan Guar Sanji demi mendisiplinkan ahli parti yang tidak senada dengan kepimpinan tanpa banyak cerita. Persoalan cepu emas di sini adakah PAS confident nak rebut balik ketiga-tiga kerusi ini? Dari sembilan kerusi DUN, PAS sekarang hanya tinggal enam saja, hampir sama dengan Bersatu yang ada lima kerusi. Saya meneliti majoriti undi di Chuping dan Bintong, pada hemat saya kedua-dua kerusi ini boleh kuyup sebab jumlah majoriti PAS sedikit saja. Kalau dulu PH dan BN bertelagah tetapi sekarang mereka bekerjasama. BN dan PH menjanjikan vote transferability, itu pun kalau si Akmal Saleh tidak kacau daun.

PAS akan berhadapan dengan the federal government yang akan mengangkut segala lori dan trak maka banyaklah jalan raya akan ditarkan. Penduduk Perlis tiga kawasan itu pun bakal dapat macam-macam berupa beras dan barang keperluan. Wah berkat Ramadhan tiga kerusi ini dikosongkan. Orang Melayu cakap lain hulu lain parang, lain dulu lain sekarang. Saya kira PAS akan tumbang di dua kerusi Chuping dan Bintong kalau Adun yang diberhentikan join PH-BN dan bertanding semula. Kuasa incumbent yang bertugas dengan baik menyebelahi calon-calon ini.

Janganlah pula orang BN nak ambil dua kerusi ini, biarlah bekas Adun dua orang ni bertanding. Di Guar Sanji saya tak pasti boleh menang tapi kena try lah juga. Kalau PAS tewas di dua DUN, ia hanya ada tujuh kerusi saja manakala Bersatu yang ada 5, PH-BN mungkin dua DUN dan campur satu jadi tiga kerusi. Hai, nampak gaya Bersatu dan PH-BN boleh jadi kamcing meninggalkan PAS yang hanya ada tujuh kerusi.

Gol sendiri keempat paling parah dan memilukan. Walaupun PAS dengan pantas dan yakin serta konfiden menghantar nama-nama calon menteri besar yang baru, istana memohon Muhyiddin Yassin hantar senarai calon juga, sebabnya PAS hanya ada enam kerusi dan Bersatu ada lima kerusi maka dilihat Tuanku sama hebat. Tup-tup Abu Bakar Hamzah dari Bersatu yang dinobatkan sebagai menteri besar. Terbakar orang PAS macam Ahmad Fadhli Shaari yang menulis kawan jadi lawan. Hai, itulah orang Melayu cakap setinggi-tinggi tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga.

Gol kelima adalah keadaan masam-masam manis antara Bersatu dan PAS menjadi terlebih masam. Wan Saiful Wan Jan kata ini bukti Muhyiddin gagal, tetapi apa macam Bersatu yang jadi menteri besar? Itu politik licik seperti politik Azmin Ali.

Gol terakhir adalah dari mulut presiden sendiri apabila memberi kenyataan tentang kenapa kemelut menteri besar terjadi. Beliau ada menyebut-nyebut tentang urusan beberapa projek yang tidak kemas dan bermasalah. Mufti Asri Zainul Abidin bertanya kepada Tuanku sewaktu bersarapan tentang sebutan ini. Tuanku menjawab baginda tidak tahu apa tentang projek-projek yang disebutkan itu, dan berasa kesal kenapa ia tidak disebutkan dengan jelas. Maka akhbar memetik podcast Asri yang beri nasihat kepada ahli politik yang suka sebar-sebar berita kemungkaran tetapi tidak sebut secara rasmi dan jelas. Maka PAS dah jadi bukan best friend istana dalam jaringan gol ini yang ditendang oleh Hadi sendiri.

Saya rasa kalau saya ditawarkan jadi menteri besar Perlis, saya akan tolak sebab PAS dah bengang sangat dengan Bersatu, kawan yang baginya jadi lawan. Laungan perpaduan Melayu, ummah dan sebagainya agak terkubur di Perlis. Bumbung PN bakal rebah ke bumi. Cepat-cepat sikit undang Akmal ke Perlis untuk berunding Muafakat Nasional. Dua-dua Bersatu dan PAS hendakkan kawan baru.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.