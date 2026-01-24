Hadi tak larat, bagi Dominic Lau jadi pengerusi PN

Semua orang tengah ‘suspense’ siapa jejaka dan tokoh nak jadi pengerusi Perikatan Nasional (PN) dan berkemungkinan jadi ‘poster boy’ perdana menteri bagi blok pembangkang. Saya hairan kenapa dah nak sebulan pun tak selesai. Bagi saya, benda itu senang saja dan bagi saya benda itu cukup menarik untuk mengubah landskap politik Malaysia. Bagi saya penyelesaiannya ada pada kata-kata pemimpin parti Melayu sendiri yang menggenggam jawatan tersebut.

Pertama, Muhyiddin Yassin dah ‘resign’. Tiada siapa suruh pun. Tiada siapa minta pun. Tiada siapa paksa pun. Dia yang ‘resign’. Bab mana yang susah nak faham? Dengan ini saya meletakkan jawatan saya sebagai pengerusi PN dan ‘good lucklah’ cari pengganti. Itu agaknya apa yang mungkin diniatkan oleh Muhyiddin sewaktu dia memberi WhatsApp kepada semua.

Kedua, PAS cukup ‘happy’ mulanya sebab mereka kata inilah masa parti itu menyerlahkan kehebatan dan kekuatan kerusi terbanyak di Parlimen. Kami ada ramai calon, ‘don’t worrylah’ jelas Hadi Awang dengan ‘confident’. Kemudian jadilah tolak-menolak dalam pencalonan. Mula dicadangkan Ahmad Samsuri Mokhtar tetapi ditentang ‘geng agama’ dengan mengatakan PAS ketuanya mesti ulama.

Kepimpinan ulama sajalah yang faham Islam dan boleh memperbaiki politik manusia sebab mereka sajalah faham apa tuhan perintahkan. Jadi macam Iran ulama memerintah. Jadi macam Taliban ‘geng janggut’ pegang kuasa. Ini boleh buat, itu tak boleh, yang lain pula okey kalau ulama kata tak pe. Macam tulah nanti hidup kita semua rakyat Malaysia. Semua kena rujuk ulama. Nak buang air rujuk mereka, nak makan rujuk mereka nak berkeluarga dengan ‘gender’ lain pun kena rujuk-merujuk. Nak bancuh konkrit tak pasti kena rujuk halal atau tidak. Nak ‘transfer’ darah pun mungkin kena rujuk kehalalan darah agaknya nanti. Macam ni semua hidup kita senang. Tak payah fikir, ikut ulama saja. Tetapi, siapa ulamanya yang nak ganti Muhyiddin?

‘Of courselah tok guru Hadi!’ Tetapi tok guru kata dia tak sihat, tak larat. Tetapi, tok guru mengata orang, dia larat dan lebih daripada okey.

Kata orang sebagai haiwan, dia boleh. Baru-baru ini dia label orang di parti lain sebagai syaitan bisu. Wow tergamak sampai. Saya baca tentang kekejaman Hitler pun saya tak berani kata dia tu syaitan. Teruk-teruk Tun M tak pernah kami dalam reformasi nak gelar dia syaitan. So, kalau tok guru hero tak larat, siapa?

Ketiga, Muhyiddin dah ‘sound’, pengerusi PN mesti presiden sebuah parti baru ada ‘authority’ dan umphh! Kalau setakat timbalan presiden, naib presiden tak payahlah. So, orang macam Dr Sam atau Tuan Ibrahim Tuan Man tu ‘second classlah’ kononnya. So, siapa?

Keempat, senang saja, hari ini tok guru ‘resign’ sebagai presiden, esok PAS pilih pemimpin baru sebagai presiden, maka dialah jadi pengerusi PN. ‘What’s the problem?’ Oh, lupa, Hadi kata pemimpin Islam mesti jadi pemimpin sampai mati. Tak main tempoh-tempoh dikenakan kepada presiden parti politik dan ketua negara. Alahai, nampak gaya lambat lagilah cerita PN ni.

Atau, hmmm…hari ini Muhyiddin ‘resign’ sebagai presiden Bersatu dan bagi kepada Azmin Ali atau Hamzah Zainudin apa macam? Pun tak boleh juga. Hayat presiden Melayu nak kena sampai 100 tahun lebih agaknya.

Kelima, kalau dah macam tu, lantik sajalah Dominic Lau jadi presiden PN. Apa masalahnya? Adakah dalam perlembagaan seorang perdana menteri mesti orang Melayu dan beragama Islam? Setahu saya tak ada pun. Saya berikan beberapa kebaikan cadangan penyelesaian ini ‘so that’ kita tutup cerita misteri siapa pengerusi PN.

Pertama, semua orang bukan Melayu akan sokong PN kalau Lau jadi pengerusi PN. ‘This is a game changer! Instant win!’ Tak pernah dibuat parti politik Melayu. Menonjolkan Lau sebagai wira perdana, sekali gus menukar imej PAS sebagai parti ekstremis kepada parti ‘Malaysianis’.

Kedua, parti Gerakan tak akan banyak menang kerusi seperti jumlah Bersatu dan PAS, ‘so Dominic akan jadi puppet PM’ atau pemimpin boneka. PAS dan Bersatu akan ‘pull the strings’ dan semua orang kampung pun tahu.

Ketiga, PAS akan membuka lembaran baharu politik kemanusiaan di Malaysia yang Umno dan PKR pun tak boleh buat. Dengan serta-merta Malaysia akan tidak lagi dilabelkan negara ‘ala aparteid’. Semua rakyat ‘equal one on one’. UEC, gereja, rumah ibadat bukan Islam semua dapat peruntukan sama rata mengikut saiz dan keperluan jumlah pengguna. Hari Lau angkat sumpah, adalah hari terakhir konsep ketuanan perkauman atau ketuanan keagamaan.

Saya akan ‘first’ sekali undi PN kalau Lau jadi presiden PN dan ‘poster boy’ perdana menteri. Apa macam Hadi dan Muhyiddin? Selesai tak misteri pengerusi PN?

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.