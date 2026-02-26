Kadar subur Singapura turun ke tahap terendah

Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, berkata satu daripada lima warganya berumur 65 tahun ke atas pada 2025, berbanding satu daripada lapan pada 2015. (Gambar EPA Images)

SINGAPURA : Kadar kesuburan keseluruhan (TFR) Singapura menurun mendadak kepada paras terendah baharu 0.87 pada 2025 daripada 1.24 sedekad lalu, kata Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong.

Beliau berkata, TFR 0.87 bermakna setiap 100 penduduk kini diunjurkan hanya mempunyai 44 anak dan 19 cucu untuk generasi ketiga.

“Tahun lepas, kita menyambut 27,500 bayi penduduk. Ini sebenarnya angka kelahiran paling rendah pernah direkodkan dalam sejarah kita.

“Kadar perkahwinan telah turun dan mereka yang sudah berkahwin mempunyai bilangan anak lebih rendah atau tiada anak,” katanya semasa bahas Jawatankuasa Perbekalan 2026 di Parlimen.

Dalam pada itu, Gan juga menyatakan bahawa penduduk republik itu menua lebih cepat berbanding sebelum ini, dengan generasi ‘baby boomer’ kini berusia 60-an dan lebih tua.

“Tahun lepas, satu daripada lima warganegara berumur 65 tahun ke atas, berbanding satu daripada lapan pada 2015. Ini cabaran yang wujud,” katanya.

Menurut Gan, kadar pertumbuhan penduduk Singapura perlahan sepanjang sedekad walaupun berlaku imigrasi, jatuh daripada purata 0.9% setahun dalam tempoh lima tahun dari 2015 hingga 2020, kepada 0.8% setahun dari 2020 hingga 2025.

Pada 2025, kadar pertumbuhan penduduk hanya meningkat pada 0.7%, katanya.

“Kurangnya kelahiran hari ini bermakna semakin kurang golongan muda dalam tempoh dua hingga tiga dekad akan datang. Jika tiada langkah baharu diambil, populasi rakyat kita akan mula menyusut pada awal 2040-an,” kata Gan.