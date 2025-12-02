Melaka, Johor diramal ribut petir hingga petang

MetMalaysia memaklumkan cuaca buruk diramalkan berlaku di seluruh Melaka dan Johor sehingga 2 petang ini. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di dua negeri hingga 2 petang ini.

Menurut kenyataan pada 10.40 pagi, MetMalaysia memaklumkan cuaca buruk itu dijangka melanda seluruh negeri Melaka, serta Johor melibatkan kawasan Tangkak, Muar, Batu Pahat, Kluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru.

Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 milimeter/jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam.

Amaran ribut petir ialah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi enam jam untuk satu-satu keluaran.