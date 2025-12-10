Kumpulan hak asasi dakwa ada 11 pelanggaran terhadap tahanan serbuan Chow Kit

Seramai 208 individu termasuk 17 penjawat awam ditahan dalam serbuan terhadap ‘kelab kesihatan’ di Chow Kit, Kuala Lumpur. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Kumpulan hak asasi manusia, Justice for Sisters, mendokumentasikan 11 dakwaan pelanggaran dalam layanan terhadap tahanan susulan serbuan ke atas ‘kelab kesihatan’ di Chow Kit, pada 28 Nov.

Pengasas bersama Justice for Sisters, Thilaga Sulathireh, mendakwa tahanan tidak dimaklumkan mengenai hak mereka dan hanya dapat menghubungi ahli keluarga masing-masing lapan jam kemudian, menyebabkan ada saudara-mara membuat laporan orang hilang.

Pegawai terbabit serbuan juga dilaporkan bertanya soalan yang dianggap menceroboh orientasi seksual, kehidupan seks, dan status HIV tahanan, menimbulkan kebimbangan mengenai perkaitan dan intimidasi.

“Banyak soalan yang ditanya mengenai seks, kehidupan seks, orientasi seksual mereka, dan sama ada mereka menghidap HIV, mewujudkan persekitaran menakutkan,” kata Thilaga pada sidang media.

Beliau berkata, beberapa tahanan menceritakan cara mereka diuruskan yang didakwa tidak memuaskan, keadaan pusat tahanan tidak cukup dan sesak, dinafikan ke tandas, dan tempoh lama dibiarkan tanpa makanan atau air.

“Semasa serbuan, sekurang-kurangnya tiga kes kecemasan perubatan, dan tahanan lain terpaksa memberikan sokongan segera kerana tiada pasukan perubatan di lokasi,” katanya.

Thilaga berkata, organisasi itu juga mendokumentasikan gangguan lisan, pemeriksaan telefon yang tidak perlu, dan percubaan meminta rasuah.

Beliau berkata, tindakan yang didakwa tersebut menyebabkan kebimbangan, tekanan, dan masalah kesihatan yang ketara dalam kalangan tahanan.

“Setiap daripada mereka yang ditahan atau pemenjaraan mesti dilayan secara berperikemanusiaan dan menghormati maruah mereka,” katanya.

Justice for Sisters juga membangkitkan kebimbangan struktur, termasuk sasaran awam terhadap individu LGBTQ+, dan pembingkaian moral dalam operasi.

Serbuan itu diketuai oleh ‘pasukan strike force’ Kuala Lumpur dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Seramai 208 individu antara 19 dan 60 tahun ditahan, termasuk 17 penjawat awam dan 24 warga asing.

Pada 5 Dis, satu kumpulan NGO menyeru Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) menjalankan siasatan terhadap dakwaan pelanggaran hak asasi semasa serbuan itu.

Mereka menuduh pihak berkuasa melakukan pelanggaran ketara privasi dan maruah kerana rakaman media memaparkan lelaki yang hanya bertuala dirakam dan dikenal pasti secara terbuka.