Abu Bakar Jais ketuai panel rayuan ketepi keputusan bebas Syed Saddiq

Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tiba di Mahkamah Persekutuan di Putrajaya pagi ini.

PUTRAJAYA : Hakim Abu Bakar Jais mengetuai panel tiga hakim dalam rayuan pihak pendakwaan untuk mengembalikan sabitan terhadap Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, atas pertuduhan pecah amanah (CBT), salah guna harta dan pengubahan wang haram melibatkan RM1.12 juta milik Armada Bersatu.

Hakim Abu Bakar Jais juga merupakan presiden Mahkamah Rayuan, iaitu jawatan kedua tertinggi selepas ketua hakim negara.

Hakim Ruzima Ghazali dan Hakim Collin Lawrence Sequerah, yang dinaikkan ke Mahkamah Persekutuan minggu lalu, adalah dua lagi anggota panel tersebut.

Komposisi hakim yang mendengar sesuatu rayuan hanya didedahkan pada hari prosiding berlangsung.

Pihak pendakwaan yang diketuai Wan Shahruddin Wan Ladin akan mengemukakan hujahan lisan hari ini, berhujah bahawa panel tiga hakim Mahkamah Rayuan yang membebaskan Syed Saddiq telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta.

Pasukan peguam Syed Saddiq, diketuai Hisyam Teh Poh Teik, dijangka mengemukakan hujahan balas esok dan mempertahankan keputusan Mahkamah Rayuan.

Mahkamah Rayuan sebulat suara membebaskan Syed Saddiq pada 25 Jun, mengetepikan sabitan dan hukuman penjara tujuh tahun, dua sebatan dan denda yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 2023.

Dalam membenarkan rayuan bekas menteri belia dan sukan itu, Hakim Noorin Badaruddin berkata perayu sepatutnya dibebaskan tanpa perlu membela diri di peringkat perbicaraan.

Sehari selepas itu, Pejabat Peguam Negara memfailkan rayuan di Mahkamah Persekutuan terhadap keputusan tersebut. Pihak pendakwaan mengemukakan petisyen rayuan pada 22 Sept.

Syed Saddiq didapati bersalah pada November 2023 atas pertuduhan bersubahat melakukan CBT melibatkan dana lebih RM1 juta milik Armada Bersatu, serta satu lagi pertuduhan menyalahgunakan harta berjumlah lebih RM120,000, juga milik sayap itu.

Bekas ketua Armada Bersatu itu turut disabitkan dua pertuduhan pengubahan wang haram kerana memindahkan sejumlah RM100,000 ke akaun peribadinya daripada sebuah syarikat yang dikaitkan dengan sayap pemuda berkenaan, Armada Bumi Bersatu Enterprise.

Beliau dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan satu sebatan bagi pertuduhan CBT, dua tahun penjara dan satu lagi sebatan bagi pertuduhan salah guna harta, serta dua tahun tambahan bagi setiap pertuduhan pengubahan wang haram.

Pengasas Muda itu turut didenda RM10 juta.