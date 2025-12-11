Keputusan Mahkamah Rayuan Paris kemenangan buat Malaysia, kata Hajiji

Ketua Menteri Sabah Hajiji Noor mengulangi pendirian tegas Sabah mempertahankan kedaulatan negeri itu dalam Persekutuan Malaysia dan tidak akan melayan tuntutan sedemikian.

KOTA KINABALU : Ketua Menteri Sabah, Hajiji Noor menyambut baik keputusan Mahkamah Rayuan Paris membatalkan sepenuhnya award akhir membabitkan pampasan USD14.9 bilion yang sebelum ini memihak kepada penuntut mengaku waris Kesultanan Sulu dan menyifatkannya penghakiman muktamad serta kemenangan besar buat Malaysia.

Beliau mengulangi pendirian tegas Sabah mempertahankan kedaulatan negeri itu dalam Persekutuan Malaysia dan menegaskan kerajaan negeri tidak akan melayan tuntutan sedemikian.

“Keputusan Mahkamah Rayuan Paris sekali lagi mengesahkan pendirian Sabah selama ini,” katanya dalam kenyataan.

Beliau mengulas kenyataan War Room Sekretariat Khas Sulu yang bertindak bagi pihak kerajaan Malaysia.

Keputusan mahkamah itu, yang dikeluarkan Selasa lalu, memutuskan penimbang tara Gonzalo Stampa tiada bidang kuasa, selain tiada perjanjian timbang tara sah mengikat Malaysia dengan prosiding berkenaan.

Hajiji berkata, kerajaan Sabah kekal komited sepenuhnya meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi menolak sebarang tuntutan yang mungkin timbul pada masa depan.

“Kami juga ingin merakamkan penghargaan kepada kerajaan persekutuan atas usaha gigih mereka mempertahankan kedaulatan Sabah,” katanya sambil menambah usaha bersepadu perlu untuk menjaga keutuhan negeri itu dalam Persekutuan Malaysia.