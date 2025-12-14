Hala tuju MIC akan diketahui selepas mesyuarat tahun depan

Timbalan Presiden M Saravanan berkata ahli majlis tertinggi MIC sedang tunggu tarikh mesyuarat, yang akan bincang hala tuju parti. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Sebarang keputusan berhubung hala tuju MIC hanya akan diambil selepas mesyuarat majlis tertinggi parti, yang mungkin diadakan pada Januari, menurut timbalan presiden.

M Saravanan berkata tiada maklum balas daripada surat yang dihantar kepada Perikatan Nasional (PN), setakat ini.

“Tiada gunanya mereka membalas sekarang kerana keputusan belum dibuat lagi. Mereka juga perlu menunggu keputusan akhir daripada majlis tertinggi parti,” katanya, lapor Berita Harian.

Saravanan berkata mesyuarat itu kemungkinan diadakan awal tahun depan, memandangkan Presiden SA Vigneswaran baru pulang dari luar negara.

“Kami sedang menunggu tarikh mesyuarat,” katanya.

Terdahulu, Pengerusi Barisan Nasional (BN) Zahid Hamidi memberi peringatan kepada parti komponen yang berhasrat untuk meninggalkan gabungan itu supaya membuat pertimbangan secara mendalam kerana mereka mungkin tidak akan diterima semula pada masa depan.

Beliau berkata demikian ketika merasmikan perhimpunan agung parti Barisan Kemajuan India Se-Malaysia, hari ini.

Sebelum ini, Setiausaha Agung MIC S Ananthan dilapor berkata partinya menghantar surat kepada PN ‘untuk mendapatkan penjelasan sebelum penyertaan’, menumpukan pada isu seperti bentuk keahlian, proses kemasukan, dan kedudukan MIC jika diterima sebagai komponen PN.

Katanya, MIC menghantar surat itu selepas beberapa pemimpin PAS mengundang parti itu untuk mempertimbangkan penyertaan dalam PN, dan ia dihantar empat hari sebelum mesyuarat agung tahunan parti yang lalu.

Penjelasan itu menyusuli pengumuman Pengerusi Muhyiddin Yassin bahawa MIC telah memohon untuk menyertai PN, dan gabungan itu akan membincangkan ‘permohonan yang dibuat MIC’ apabila PRN Sabah selesai.

Perhimpunan Agung MIC ke-79 pada 16 Nov lalu menyaksikan Saravanan membentangkan usul keluar daripada BN dan memohon secara rasmi untuk menyertai PN.

Usul-usul tersebut dibahas namun tiada undian dijalankan kerana mesyuarat bersetuju untuk menyerahkan keputusan kepada kepemimpinan tertinggi MIC.

Perkembangan itu berlatarkan ketidakpuasan hati terhadap layanan yang didakwa tidak adil oleh Umno, menyusuli spekulasi mengenai hala tuju MIC yang berlarutan selama beberapa bulan.