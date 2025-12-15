238 sertai cabaran lumba basikal lasak Perlis

Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail diiringi anakanda Sharifah Farah Adriana Jamalullail berkenan berangkat menyempurnakan program cabaran lumba basikal lasak Perlis ‘Northbound Gravel Grinder 2025’.

PETALING JAYA : Seramai 238 peserta menyertai cabaran lumba basikal lasak Perlis ‘Northbound Gravel Grinder 2025’ melibatkan laluan sejauh 134km.

Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail, berkenan berangkat menyempurnakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah di Taman Rekreasi Tasik Melati.

Berangkat sama puteri kedua Baginda Sharifah Farah Adriana Jamalullail.

Bagi kategori ‘Lelaki 26 er MTB’, Muhammad Ahnaf Mohd Yasin muncul juara, manakala kategori ‘Terbuka Wanita’ dimenangi Adzura Harun dan ‘Terbuka Lelaki’ diungguli Saniy Syahmi.

Kategori berpasukan pula dimenangi ‘GRiP Team’ diikuti ENIX selaku naib johan dan HCG (Hillpark Cycling Group) di tempat ketiga.

Acara sulung dianjurkan itu adalah penutup siri jelajah gravel Malaysia, hasil idea anak jati Perlis, Abdul Ramdzhani Abdul Rahman bagi memperkenalkan jaringan laluan berbatu kerikil serta keindahan alam sekitar negeri.

Program berjaya menarik peserta dari dalam dan luar negara termasuk Sepanyol, Singapura, Indonesia, Thailand dan Belanda, dengan hanya dua peserta berasal dari Perlis.

Tuanku Syed Faizuddin menyarankan acara itu diteruskan pada masa hadapan bagi merancakkan pelancongan sukan serta menyokong kempen Tahun Melawat Perlis 2024–2026.