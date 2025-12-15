Terus suarakan pandangan, PM beritahu aktivis

Anwar Ibrahim merasmikan pelancaran buku ‘The Man Who Could Move Mountains: Reflections on the Social Activism of SM Mohamed Idris’ di Institut Pengajian Islam Lanjutan Antarabangsa (IAIS). (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggalakkan aktivis sosial terus aktif menyuarakan pandangan demi membawa perubahan positif terhadap pembangunan negara.

Beliau menegaskan peranan aktivis sosial tidak boleh dipandang remeh, terutamanya dalam usaha membangunkan sebuah negara yang adil dan penuh ihsan tanpa mengabaikan mana-mana lapisan masyarakat.

“Namun gerakan aktivis mestilah disusun dengan bijaksana, bukan membawa suara kebencian, sinis, memperbodohkan orang lain atau hanya menuding jari. Yang saya tekankan ialah perbezaan pandangan. Aktivisme sosial tidak semestinya bersikap politik keras, tetapi melihat peranan individu yang mampu membawa perubahan kepada negara,” katanya.

Perdana menteri berkata demikian ketika merasmikan pelancaran buku ‘The Man Who Could Move Mountains: Reflections on the Social Activism of SM Mohamed Idris’ di Institut Pengajian Islam Lanjutan Antarabangsa (IAIS) Malaysia. di sini.

Turut hadir Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul, Pengerusi IAIS Maszlee Malik dan Pengerusi Bernama Wong Chun Wai.

Anwar turut menjadikan tokoh SM Mohamed Idris, bekas presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP), sebagai contoh keteguhan seorang aktivis sosial dalam memperjuangkan hak pengguna, landskap sosial dan alam sekitar.

“Uncle Idris tidak berpolitik keras, tetapi pandangannya terhadap negeri, negara dan keadilan tetap tegas.

“Sosok SM Idris inilah teladan. Boleh senyum, berbaik dengan semua, tapi tidak pernah berganjak dalam isu pokok dan prinsip. Kita perlukan keberanian, keteguhan dan kesederhanaan hidup seperti beliau,” katanya.