FAM nafi dakwaan semua exco letak jawatan

Pemangku Presiden FAM Mohd Yusoff Mahadi menyuarakan komitmen persatuan itu untuk terus beroperasi secara telus, profesional dan berintegriti demi kepentingan bola sepak Malaysia. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) menafikan dakwaan peletakan jawatan beramai-ramai atau pembubaran barisan ahli Jawatankuasa Eksekutifnya (exco).

Pemangku Presiden FAM, Mohd Yusoff Mahadi, menyifatkan dakwaan yang tular di media sosial itu tidak benar dan tidak berasas.

“Untuk makluman, pelantikan dan pemilihan semua exco FAM dibuat melalui saluran sah dan berperlembagaan, hasil daripada proses pengundian di Kongres FAM selaras Statut FAM serta garis panduan ditetapkan badan induk bola sepak antarabangsa.

“FAM menegaskan struktur kepimpinan sedia ada terus menjalankan tanggungjawab dan amanah diberikan dengan penuh komitmen demi memastikan kelangsungan tadbir urus serta pembangunan bola sepak negara,” katanya dalam kenyataan.

Beliau berkata, FAM kekal komited terus beroperasi secara telus, profesional dan berintegriti demi kepentingan bola sepak Malaysia.