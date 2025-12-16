Pemain warisan: Jawatankuasa gagal tentukan pihak palsu dokumen

Jawatankuasa bebas ditubuhkan untuk siasat isu dokumentasi gesa FAM buat laporan polis. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Jawatankuasa bebas yang ditubuhkan untuk menyiasat isu dokumentasi membabitkan tujuh pemain warisan gagal menentukan secara muktamad pihak yang memalsukan dokumen.

Dalam laporan yang dikeluarkan semalam, jawatankuasa diketuai bekas ketua hakim negara, Raus Sharif, berkata ia tidak dapat menentukan pihak yang memalsukan dokumen kerana notari awam yang membuat pengesahan tidak memberikan kerjasama kepada siasatan, dan ejen kepada tujuh pemain tersebut gagal dikesan meskipun usaha yang munasabah telah dilakukan.

Mengambil maklum bahawa pemalsuan adalah kesalahan jenayah, jawatankuasa itu menggesa Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) membuat laporan polis bagi membolehkan pihak berkuasa menjalankan siasatan yang sewajarnya untuk mengenal pasti asal usul dokumen disyaki palsu itu, dan mengenal pasti pihak bertanggungjawab.

“Apa yang jelas adalah kegagalan serius dalam pengawasan, usaha wajar, dan kawalan pentadbiran dalam pengurusan FAM, yang membolehkan kejadian ini berlaku tanpa dikesan atau campur tangan,” kata jawatankuasa itu.

Selain membuat laporan polis, jawatankuasa itu berkata FAM perlu memulihkan kredibiliti dan integriti operasi dengan mengambil tindakan disiplin dalaman yang sesuai dan melaksanakan pembaharuan struktur.

Tindakan tatatertib

Jawatankuasa itu juga menggesa tindakan tatatertib diambil terhadap Setiausaha Agung Noor Azman Rahman kerana beliau mengarahkan dokumen yang dipersoalkan itu diserahkan kepada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa).

“Beliau bertindak sedemikian tanpa mengesahkan keesahan dokumen tersebut, walaupun rekod kelahiran asal tulisan tangan tidak tersedia daripada Jabatan Pendaftaran Negara,” kata jawatankuasa itu.

“Memandangkan tanggungjawab jawatannya sebagai ketua pegawai pentadbiran FAM, terdapat jangkaan bahawa dokumen yang diserahkan kepada pihak luar mengenai isu sepenting ini mesti menjalani penelitian dalaman yang betul.

“Jawatankuasa mendapati perkara ini tidak dilakukan, yang merupakan kelemahan dalam usaha wajar dan kegagalan untuk mengikuti tatacara yang sesuai, sama ada yang tersirat mahupun yang dinyatakan.”

Cadangan untuk FAM

Jawatankuasa itu mengesyorkan FAM mentakrifkan dengan jelas peranan dan tanggungjawab bagi penyerahan dan pengesahan dokumen kelayakan, menyatakan ia harus memastikan unit operasi kekal diawasi walaupun memiliki autonomi operasi, dan menyediakan program latihan serta kesedaran untuk kakitangan pentadbiran dan pematuhan.

Untuk mencegah kejadian berulang, jawatankuasa itu berkata FAM harus menjalankan audit berkala, terutama berkaitan kelayakan pemain, pengendalian dokumentasi, atau penyerahan kepada Fifa atau badan induk lain.

Jawatankuasa itu juga menekankan keperluan untuk semua ejen yang berurusan dengan FAM didaftarkan, diakreditasi, dan terikat oleh kod etika rasmi.

“Ejen harus dikehendaki menandatangani pengisytiharan yang membuktikan ketepatan dan ketulenan sebarang dokumen yang diserahkan bagi pihak pemain. Ini akan meningkatkan kebertanggungjawaban dan mengurangkan risiko penyerahan dokumen palsu atau yang tidak disahkan,” katanya.

Katanya, FAM mesti mengekalkan senarai notari atau penyedia perkhidmatan undang-undang yang disemak yang arif tentang piawaian dokumentari antarabangsa, dan pegawai pematuhan mesti mengesahkan sebarang pensijilan notari sebelum penyerahan kepada Fifa.

Antara cadangan lain ialah FAM perlu memformalkan kerjasama dengan polis, agensi penguatkuasaan lain, dan unit integriti Fifa, serta mewujudkan garis panduan dalaman yang jelas untuk rujukan apabila aktiviti jenayah disyaki.

FAM dan tujuh pemain bola sepak warisan dikenakan penalti oleh Fifa selepas badan dunia itu berkata FAM menyerahkan dokumen palsu untuk mengesahkan kelayakan pemain sebelum perlawanan kelayakan Piala Asia 2027 Malaysia menentang Vietnam pada 10 Jun.

FAM didenda 350,000 Swiss francs (kira-kira RM1.8 juta) manakala setiap pemain didenda 2,000 Swiss francs (kira-kira RM10,560) dan digantung selama 12 bulan daripada semua aktiviti berkaitan bola sepak, berkuat kuasa dari tarikh pemberitahuan.

Pada 3 Nov, Fifa mengumumkan ia menolak rayuan FAM ke atas hukuman yang dikenakan, dan Harimau Malaya mungkin akan dipotong mata dalam kempen kelayakan Piala Asia 2027 yang sedang berlangsung.

FAM memulakan rayuan di Mahkamah Timbang Tara Sukan. Pemangku Presiden Yusoff Mahadi menyatakan pasukan guaman FAM diberi tempoh sehingga 18 Dis untuk mengemukakan hujah bertulis penuh.