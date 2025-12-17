Pemandu Honda Jazz langgar mati 3 remaja tukar pengakuan bersalah

Pada 22 April lalu, remaja itu mengaku tidak bersalah atas dakwaan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian tiga remaja dalam kemalangan di Senawang, Mac lalu.

PETALING JAYA : Pemandu Honda Jazz yang menyebabkan tiga remaja maut dalam kemalangan di Senawang, Mac lalu menukar pengakuannya kepada bersalah di Mahkamah Majistret Seremban hari ini.

Remaja berusia 17 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Nurul Azuin Mohd Talhah ketika pertuduhan dibacakan semula ketika prosiding pengurusan kes, lapor Sinar Harian.

Hukuman terhadap tertuduh bagaimanapun akan diputuskan pada 25 Feb depan untuk fakta kes dan laporan akhlak.

Pada 22 April lalu, tertuduh mengaku tidak bersalah atas dakwaan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian Muhammad Aidil Ramdan Abdullah, 15, Muhammad Aswari Lotpi, 16, dan Aisar Azim Abdullah, 17.

Kesalahan itu dilakukan lebih kurang 8.30 malam di lampu isyarat Jalan Persiaran Senawang 1, Taman Matahari Heights, 6 Mac lalu.

Dakwaan terhadapnya dikemukakan mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara antara lima hingga 10 tahun dan denda tidak kurang RM20,000 dan tidak lebih RM50,000.

Tertuduh melalui peguamnya sebelum ini, Johan Radzi mengemukakan representasi namun ditolak Jabatan Peguam Negara (AGC).

Sebelum ini media melaporkan, Honda Jazz dipandu remaja lelaki itu gagal berhenti di persimpangan lampu isyarat merah lalu melanggar dua motosikal yang datang dari arah sebelah kiri.

Muhammad Aidil Ramdan dan Muhammad Aswari disahkan maut di lokasi kejadian manakala Aisar Azim meninggal dunia ketika sedang dirawat di Hospital Tuanku Ja’afar pada 10 Mac.