Dasar tahfiz 2.0 dilancar tahun hadapan, kata Zahid

Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, berkata Dasar Pendidikan Tahfiz Negara 2.0 akan perkukuh perlindungan terhadap pelajar tahfiz dan tadbir urus institusi. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Dasar Pendidikan Tahfiz Negara 2.0 akan dilancar tahun hadapan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pelajar serta memantapkan tadbir urus institusi tahfiz.

Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, berkata dasar itu akan memberi tumpuan antaranya penguatkuasaan pematuhan undang-undang, pemantapan kurikulum, dan model Pendidikan Tahfiz Kebangsaan serta pemerkasaan modal insan dan tadbir urus institusi.

Ia turut merangkumi peluasan laluan pendidikan dan kebolehpasaran huffaz, menurut Zahid.

“Bagi memperkukuh perlindungan pelajar serta tadbir urus institusi tahfiz secara menyeluruh, kerajaan sedang mempergiat usaha ke arah pelaksanaan Dasar Pendidikan Tahfiz Negara 2.0, yang dijadualkan untuk dilancarkan pada tahun hadapan,” katanya dalam kenyataan.

Merujuk insiden melibatkan seorang guru di sebuah madrasah di Sabah yang didakwa mendera sekumpulan pelajar baru-baru ini, Zahid berkata tindakan itu secara langsung mencemar baik pendidikan Islam dan institusi tahfiz yang selama ini menjadi benteng pembentukan sahsiah.

“Sebarang bentuk kekerasan, penderaan atau layanan yang mencabul maruah kanak-kanak adalah tidak boleh diterima sama sekali, lebih-lebih lagi apabila ia berlaku dalam institusi yang sepatutnya menjadi medan pembinaan akhlak, ihsan, dan kasih sayang.

“Saya berharap tindakan undang-undang diambil secara segera dan tegas terhadap mana-mana individu yang didapati bersalah, selaras dengan peruntukan perundangan sedia ada demi menegakkan keadilan dan mencegah kejadian seumpama ini daripada berulang,” katanya.

Namun, Zahid menjelaskan insiden seumpama itu sebagai terpencil dan tidak mewakili keseluruhan ekosistem pendidikan tahfiz negara.

“Majoriti institusi tahfiz, guru dan para asatizah telah melaksanakan amanah mendidik para pelajar dengan penuh dedikasi, hikmah, dan tanggungjawab,” katanya.