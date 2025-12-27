Laporan: Dua exco dari PAS, Bersatu antara calon MB Perlis

Spekulasi bertiup kencang dua exco Perlis Azmir Azizan dan Abu Bakar Hamzah menjadi pilihan menteri besar Perlis yang baharu.

PETALING JAYA : Adun Santan Azmir Azizan dari PAS yang juga exco kanan kerajaan Perlis disebut-sebut antara calon berpotensi mengisi kerusi menteri besar Perlis yang dikosongkan Shukri Ramli, kelmarin.

Beliau dikatakan mendapat sokongan PAS Pusat, selain dikenali antara individu yang rapat Shukri, menurut laporan BH yang turut memetik sumber mendedahkan calon dari Bersatu adalah Adun Kuala Perlis Abu Bakar Hamzah.

Abu Bakar dilihat menjadi pilihan berdasarkan prestasi cemerlang sebagai exco kerajaan Perlis selain kedudukan kukuh sebagai ketua Bersatu Perlis merangkap timbalan pengerusi Perikatan Nasional (PN) negeri.

Perletakan jawatan Shukri itu menyusuli tindakan lapan Adun termasuk tiga daripada PAS, menarik sokongan terhadap beliau.

Menurut sumber, mereka terdiri Abu Bakar, Izizam Ibrahim (Titi Tinggi), Megat Hashirat Hassan (Pauh), Wan Zikri Afthar Ishak (Tambun Tulang), dan Marzita Mansor (Sena).

Dari PAS terdiri Saad Seman (Chuping), Fakhrul Anwar Ismail (Bintong) dan Mohd Ridzuan Hashim (Guar Sanji) yang keahliannya telah terhenti.

Shukri bagaimanapun menjelaskan tindakan terbabit atas faktor kesihatan.