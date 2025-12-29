Lelaki didakwa tipu syarikat untuk pindahkan RM1 juta

Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur membenarkan ikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 3 Feb tahun depan untuk sebutan kes.

KUALA LUMPUR : Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Sesyen hari ini atas pertuduhan memperdaya sebuah syarikat supaya memindahkan RM1 juta selepas didakwa menggunakan penyata bank palsu untuk mendapatkan ‘pinjaman’.

Tertuduh, Tang Ser Chiew, 51, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan tersebut di hadapan Hakim Siti Shakirah Mohtarudin.

Berdasarkan kertas pertuduhan, Tang, yang bertindak sebagai ejen pinjaman, didakwa telah memperdaya pengurus D2D Bizhub Sdn Bhd, Lee Chun Yong, di sebuah kondominium di Cheras pada 5 Disember tahun lalu dengan memperdayakannya berhubung satu transaksi bagi mendapatkan pinjaman RM1 juta daripada syarikat itu.

Dia didakwa melakukan perbuatan itu melalui penggunaan penyata akaun bank OCBC atas nama Furnish Master Trading Sdn Bhd, yang didakwa tidak sepadan dengan rekod bank.

Dakwaan terhadapnya dikemukakan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan, yang memperuntukkan hukuman penjara antara satu hingga 10 tahun, denda serta sebatan, jika sabit kesalahan.

Mahkamah membenarkan jaminan RM20,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 3 Februari depan untuk sebutan kes.

Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Raihanah Razak manakala tertuduh diwakili peguam Asmawi Ismail.