Gesaan Akmal boleh hakis kelebihan Umno berbanding PN, kata penganalisis

Dengan membangkitkan isu 3R, Dr Akmal Saleh cuba menyembunyikan ‘R’ keempat – rasuah (rasuah), kata penganalisis politik Wong Chin Huat.

PETALING JAYA : Gesaan Dr Akmal Saleh agar Umno menarik balik sokongan terhadap kerajaan perpaduan dengan alasan berlaku pelanggaran berulang ‘garis merah’ berpotensi menjejaskan kelebihan utama parti itu berbanding Perikatan Nasional (PN), kata seorang penganalisis.

Wong Chin Huat dari Universiti Sunway berkata, Umno mendapat manfaat selepas berganding dengan Pakatan Harapan (PH) membentuk kerajaan perpaduan pada 2022, apabila berjaya meraih kembali undi bukan Islam dalam PRN di enam negeri pada tahun berikutnya.

Wong Chin Huat.

Beliau merujuk analisis Institut ISEAS–Yusof Ishak yang menunjukkan ramai daripada 28% pengundi bukan Islam di Pelangai, sebuah kawasan Parlimen di Pahang, menyokong calon Barisan Nasional (BN) yang mewakili kerajaan perpaduan.

Menurut kajian itu, pengundi-pengundi tersebut sebelum ini menyokong PH.

Wong berkata, jika Umno bergabung dengan PAS dan secara tidak langsung dengan Bersatu, satu garis pemisah akan terbentuk antara PH dan parti-parti dari Malaysia Timur di satu pihak, dengan parti-parti berteraskan Melayu di pihak yang lain.

“Sudah jelas bahawa bukan Melayu akan menyokong PH habis-habisan. Dan Umno, yang mempunyai lebih banyak kerusi di kawasan campuran berbanding PAS, akan menanggung kerugian besar. Umno tidak boleh mendapat kedua-duanya sekali,” katanya kepada FMT.

Pada Sabtu, Ketua Pemuda Umno, Akmal, menggesa parti itu menarik balik sokongan terhadap kerajaan perpaduan dan beralih ke blok pembangkang, dengan mendakwa berlaku pelanggaran berulang ‘garis merah’ melibatkan isu 3R — kaum, agama dan raja.

Beliau berkata orang Melayu marah dengan isu stokin tertera perkataan ‘Allah’ dan bendera terbalik, namun mereka yang dikenakan tindakan adalah pihak yang ‘mempertahankan’ Islam dan Jalur Gemilang. Akmal turut mendakwa orang Melayu tersinggung apabila arak dihidangkan pada satu majlis kerajaan.

Akmal membuat kenyataan itu pada satu konvensyen khas yang diadakan selepas Yeo Bee Yin dari DAP enggan memohon maaf berhubung hantaran media sosial yang meraikan keputusan Mahkamah Tinggi menolak permohonan bekas perdana menteri Najib Razak untuk menjalani tahanan rumah.

Mengulas lanjut, Wong berkata Akmal sedang ‘melakukan kerja yang sia-sia’ dengan mengungkit semula isu stokin dan bendera, sambil menambah bahawa beliau cuba mengalih perhatian daripada dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan Umno.

“Dia cuba menyembunyikan ‘R’ keempat — rasuah — dengan terus memainkan isu 3R,” katanya.

Wong menambah bahawa kem pro-Najib sedang berusaha membentuk gambaran bahawa rasuah sebagai isu sensitif.

Azmi Hassan.

Penganalisis Azmi Hassan dari Akademi Nusantara pula bersetuju bahawa walaupun isu-isu yang dibangkitkan Akmal pada konvensyen itu mungkin menyebabkan sebahagian penyokong DAP menarik balik sokongan terhadap Umno pada pilihan raya akan datang, tiada sebab untuk parti Melayu itu terlalu bimbang.

Beliau memerhatikan bahawa pada PRU15, terdapat pemindahan undi yang sangat minimum daripada penyokong DAP kepada Umno atau BN.

“Secara umumnya, Umno tidak mendapat undi bukan Melayu kerana isu berkaitan kaum yang sering dimainkan,” katanya.

Azmi juga berkata beliau hairan dengan gesaan Akmal supaya Umno menarik diri daripada kerajaan perpaduan, memandangkan kerajaan itu dibentuk atas nasihat Yang di-Pertuan Agong ketika itu bagi memastikan kestabilan politik.

Beliau turut menyatakan bahawa Umno sebenarnya mendapat manfaat dengan kekal dalam kerajaan.

“Mereka masih mempunyai satu setengah tahun untuk menarik sokongan pengundi Melayu dan bukan Melayu,” katanya.