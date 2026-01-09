Aaron-Wooi Yik pastikan Malaysia mara separuh akhir

Aaron Chia-Soh Wooi Yik menewaskan pasangan Indonesia, Sabar Karyaman Gutama-Reza Pahlevi Isfahani. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Beregu lelaki negara, Aaron Chia-Soh Wooi Yik, memastikan Malaysia mara ke kelompok empat terakhir pada Terbuka Malaysia.

Pada kejohanan di negara sendiri, yang menyaksikan kebanyakan pemainan perseorangan dan beregu kecundang pada pusingan kedua semalam dan hari ini, para peminat teruja melihat jaguh nombor dua dunia itu mematikan langkah pasangan utama Indonesia, Sabar Karyaman Gutama-Reza Pahlevi Isfahani, lalu menempah tempat pada separuh akhir.

Mengharungi perlawanan sengit dengan gelora sorakan penonton yang memenuhi stadium, Aaron-Wooi Yik mengambil masa 34 minit untuk menang dengan mata 21-19 dan 21-10 di Axiata Arena, Bukit Jalil, Kuala Lumpur

Ini merupakan kemenangan kedua mereka menentang jaguh Indonesia tersebut dalam enam pertemuan.

Pada peringkat separuh akhir esok, mereka akan berdepan satu lagi beregu Indonesia, Fajar Alfian-Muhammad Shohibul Fikri.