Umno dilihat masih terbuka, belum muktamad kerjasama dengan Bersatu

Penganalisis Hisomuddin Bakar melihat kenyataan Zahid mengenai kemungkinan bekerjasama dengan Bersatu lebih sebagai ‘isyarat strategik’ dan bukannya langkah serius ke arah kerjasama.

PETALING JAYA : Umno dilihat bersikap terbuka terhadap semua pilihan menjelang PRU16 berbanding membuat keputusan muktamad berhubung soal kerjasama dengan Bersatu, kata penganalisis.

Penganalisis politik Azmi Hassan dari Akademi Nusantara, berkata pertindihan tuntutan di banyak kerusi akan menyukarkan kerjasama antara kedua-dua parti pada PRU16.

“Terdapat pertindihan kerusi yang jauh lebih besar antara Umno dan Bersatu berbanding antara Umno dan Pakatan Harapan (PH), menjadikan kerjasama dengan PH lebih mudah pada PRU16,” katanya.

“Sebarang keputusan muktamad, jika ada, hanya akan dibuat selepas pilihan raya, bergantung kepada jumlah kerusi yang dimenangi Umno,” katanya kepada FMT.

Beliau mengulas kenyataan Presiden Umno Zahid Hamidi pada Selasa mengenai pendirian parti itu yang tidak seharusnya menolak kemungkinan bekerjasama dengan Bersatu pada masa depan.

Apabila ditanya mengenai kesediaan Umno untuk bekerjasama dengan Bersatu, yang dianggap sebagai parti serpihan Umno, Zahid berkata sebarang keputusan bergantung kepada perkembangan terkini melibatkan Bersatu.

Pengarah Eksekutif Ilham Centre Hisomuddin Bakar turut senada dengan menyatakan kenyataan Zahid itu perlu lebih dilihat sebagai ‘isyarat strategik’ berbanding langkah serius ke arah kerjasama dengan Bersatu.

Menurut Hisomuddin, Umno kini memberi keutamaan kepada kuasa tawar-menawar pasca-PRU16, bukannya menetapkan pendirian jelas sebelum pilihan raya, sekali gus membolehkan parti itu berunding berdasarkan keputusan pilihan raya.

“Berdasarkan asas kerusi Barisan Nasional ketika ini, kerjasama dengan PH adalah agak mudah dilaksanakan, hanya memerlukan rundingan terhad dengan PKR dan Amanah di beberapa kawasan majoriti Melayu dan kawasan campuran.

“Pada pilihan raya umum lalu, BN dan Bersatu masing-masing memenangi sekitar 30 kerusi di kawasan yang sebahagian besarnya majoriti Melayu, menunjukkan Bersatu telah mengambil alih banyak kubu kuat Umno sebelum ini serta melemahkan dominasi tradisional Umno,” tambahnya.

Beliau berkata kekal bersama kerajaan perpaduan dan bekerjasama dengan PH masih kelihatan sebagai pilihan yang lebih praktikal untuk Umno kerana pertindihan pangkalan pengundi lebih kecil, selain BN boleh memperoleh nilai tambah daripada undi bukan Melayu.

Satu-satunya cabaran, katanya, adalah untuk DAP dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim meraih sokongan pengundi Melayu, berikutan ‘penolakan di peringkat akar umbi BN masih agak ketara’.