Saman keluarga Altantuya: Mahkamah kurang ganti rugi kepada RM1.38 juta

Altantuya Shaariibuu ditembak di kepala sebelum mayatnya diletupkan dengan bahan letupan di sebuah hutan di Puncak Alam dekat Shah Alam. (Gambar fail)

PUTRAJAYA : Mahkamah Rayuan mengurangkan ganti rugi untuk keluarga Altantuya Shaariibuu daripada RM5 juta kepada RM1.38 juta dalam saman mereka terhadap penganalisis politik, Abdul Razak Baginda dan dua bekas anggota polis berhubung pembunuhannya pada 2006.

Ibu bapa Altantuya, Shaariibuu Setev dan Altantsetseg Sanjaa bersama anaknya, Mungunshagai menyaman kerajaan Malaysia, Abdul Razak serta bekas anggota polis, Sirul Azhar Umar dan Azilah Hadri atas dakwaan wujud konspirasi di sebalik pembunuhan itu.

Hakim Besar Malaya, Hashim Hamzah, berkata Mahkamah Tinggi terkhilaf dari segi undang-undang apabila memutuskan ganti rugi RM5 juta kepada keluarga Altantuya.

Beliau turut memutuskan kerajaan tidak bertanggungjawab secara vikarius terhadap tindakan Sirul dan Azilah kerana mereka tidak menjalankan tugas rasmi ketika pembunuhan berlaku.

Keputusan itu disampaikan panel terdiri daripada Hashim dan Hakim Azman Abdullah serta K Muniandy.

