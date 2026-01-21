Laksanakan syor PAC dalam isu tanah di KL, gesa Ahli Parlimen

Ahli Parlimen Seputeh Teresa Kok berkata, laporan dan syor PAC tegas keperluan kerajaan buat perancangan pembangunan yang lebih holistik dan seimbang di ibu negara.

KUALA LUMPUR : Jabatan Wilayah Persekutuan digesa supaya melaksanakan syor Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) berhubung isu pemberimilikan dan pembangunan tanah di ibu negara.

Ahli Parlimen Seputeh Teresa Kok berkata, PAC dalam laporan dan syornya menegaskan keperluan kerajaan mengadakan perancangan pembangunan yang lebih holistik dan seimbang di ibu negara.

Sehubungan itu, katanya, PAC menyeru kerajaan supaya menubuhkan satu jawatankuasa tetap bagi memantau hal ehwal tanah di Kuala Lumpur, dengan penglibatan Ahli-ahli Parlimen sebagai sebahagian mekanisme semak dan imbang.

“PAC secara jelas mengesyorkan penubuhan satu struktur pemantauan yang lebih telus dan bertanggungjawab, selaras dengan prinsip akauntabiliti demokratik,” katanya ketika membahaskan perkara tersebut di Dewan Rakyat.

Selain itu, Kok yang juga anggota PAC menegaskan, jawatankuasa itu turut mengesyorkan agar kepengerusian Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dikembalikan kepada menteri Wilayah Persekutuan bagi memperkukuh akauntabiliti demokratik dalam pengurusan dan pelupusan aset tanah kerajaan.

Menurutnya, PAC turut mencadangkan komposisi jawatankuasa tersebut antaranya merangkumi ketua setiausaha negara sebagai timbalan pengerusi, peguam negara dan datuk bandar Kuala Lumpur.

Dalam pada itu, Kok membangkitkan kebimbangan berhubung pemberimilikan tanah kerajaan sejak penubuhan kerajaan perpaduan, yang didakwa berlaku tanpa pengetahuan Ahli-ahli Parlimen di kawasan terlibat

“Saya difahamkan, banyak tanah kerajaan telahpun diberi milik dalam tempoh ini, namun kesemuanya tidak dimaklumkan kepada Ahli Parlimen kawasan masing-masing, termasuk projek cadangan Bandar Madani di kawasan Parlimen Seputeh,” katanya.

Justeru, beliau menegaskan kepentingan syor PAC dilaksanakan bagi memastikan tadbir urus tanah yang lebih telus dan berakauntabiliti, selain untuk mencegah keputusan berkaitan aset awam dibuat tanpa pengawasan serta penglibatan wakil rakyat.