Kementah peruntuk RM850,000 laksana 17 projek Jiwa Madani ATM Melaka

Menteri Pertahanan Khaled Nordin berkata ATM sentiasa membuka ruang kerjasama dengan kerajaan negeri untuk melaksanakan projek fizikal dalam usaha mengurangkan kos. (Gambar Bernama)

MELAKA : Kementerian Pertahanan (Kementah) memperuntukkan RM850,000 bagi melaksanakan 17 projek di bawah Program Jiwa Madani Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di Melaka, kata Menterinya Khaled Nordin.

Beliau berkata program itu satu daripada inisiatif di bawah Kerjasama Awam-Tentera (CIMIC) yang bertujuan mengukuhkan hubungan, membina kepercayaan dan meningkatkan kesedaran komuniti terhadap peranan bersama dalam mempertahankan kedaulatan negara.

“Projek yang dilaksanakan ini akan memberikan tumpuan kepada projek yang menyumbang kepada kesejahteraan sesuatu komuniti contohnya baik pulih pagar bagi kawasan tanah perkuburan di Kampung Cheng ini,” katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Penyerahan Projek Jiwa Madani Kementerian Pertahanan 2026 di Masjid An-Najwan, Cheng di sini hari ini.

Hadir sama Exco Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana negeri Rais Yasin, Ketua Setiausaha Kementah Lokman Hakim Ali, Panglima Tentera Darat Azhan Md Othman, Panglima Medan Barat Tentera Darat Malek Razak Sulaiman dan Panglima 3 Divisyen Mohamad Suria Mohamad Saad.

Pada majlis itu, sebanyak RM50,000 diperuntukkan bagi menyenggara pagar Tanah Perkuburan Islam Masjid An-Najwan.

Kerja-kerja berkenaan dilaksanakan secara gotong-royong melibatkan pegawai dan anggota tentera serta masyarakat setempat.

Dalam pada itu, Khaled berkata ATM sentiasa membuka ruang kerjasama dengan kerajaan negeri untuk melaksanakan projek fizikal dalam usaha mengurangkan kos.

“Mungkin kalau pakai kontraktor RM200,000 boleh dapat satu projek tapi kalau dilaksanakan secara gotong-royong dengan kerjasama daripada ATM, mungkin boleh buat tiga projek dengan peruntukan tersebut,” katanya.