Wakil Penampang gesa Putrajaya mansuh JKKKP di Sabah, hormati undang-undang negeri

Ewon Benedick berkata agenda reformasi harus mencakupi Sabah dan Sarawak. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Seorang Ahli Parlimen Sabah menggesa Putrajaya memansuhkan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JKKKP) di negeri itu dengan alasan untuk menghormati perundangannya.

Ahli Parlimen Penampang Ewon Benedick berkata kewujudan Enakmen Pentadbiran JKKK di Sabah perlu dihormati atas semangat Perjanjian Malaysia 1963 (MA63), lapor Info X.

Menurut presiden Upko itu, beliau secara peribadi menyokong agenda reformasi dibawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim seperti penyasaran semula subsidi dan pindaan perlembagaan bagi mengehadkan tempoh penggal maksimum Perdana Menteri.

Namun Ewon yang juga timbalan ketua menteri Sabah menegaskan agenda berkenaan harus mencakupi kepentingan negeri itu dan Sarawak.

“Ini termasuklah menghormati perundangan negeri berkaitan pentadbiran di kampung.

“Sabah mempunyai Enakmen Pentadbiran JKKK, justeru Penampang menggesa Kerajaan Persekutuan memansuhkan JKKK Persekutuan di Sabah,” katanya ketika membahaskan Titah Diraja di Dewan Rakyat, semalam.

Beliau berkata campur tangan Putrajaya dalam urusan pentadbiran kampung, sedangkan Sabah telah mempunyai kerangka perundangan sendiri, menimbulkan rasa sangsi dan ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat Sabah.

Sehubungan itu, Ewon menegaskan perkara berkenaan memerlukan penjelasan serta maklum balas jelas daripada kerajaan persekutuan.