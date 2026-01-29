Muhyiddin pengerusikan mesyuarat IPR di sebalik kemelut jawatan pengerusi PN

Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, pengerusikan mesyuarat yang dihadiri presiden Gerakan dan MIPP serta pelbagai parti lain dalam IPR.

PETALING JAYA : Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, mempengerusikan mesyuarat Ikatan Prihatin Rakyat (IPR) hari ini, ketika perselisihan dengan PAS mengenai jawatan pengerusi Perikatan Nasional (PN) masih berterusan.

Muhyiddin disertai oleh pemimpin komponen PN lain seperti Presiden Gerakan, Dominic Lau, dan Timbalan Presiden Parti Rakyat India Malaysia (MIPP), S Subramaniam.

Pemimpin PAS tidak kelihatan meskipun parti itu sebahagian daripada IPR.

Pemimpin lain yang hadir termasuk Presiden Pejuang, Mukhriz Mahathir; Setiausaha Urimai, M Satees; Presiden Putra, Ibrahim Ali; dan Presiden Parti Kemajuan Malaysia (MAP), P Waytha Moorthy.

Apabila dihubungi, salah seorang pemimpin yang hadir menyatakan pemimpin PAS hanya tidak dapat hadir ke mesyuarat tersebut, namun beberapa pemimpin parti lain juga tidak kelihatan.

“Mesyuarat ini mesyuarat biasa, mesyuarat IPR pertama untuk tahun ini,” katanya kepada FMT.

Menurutnya, mereka membincangkan betapa pentingnya pembangkang bersatu bagi menghadapi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, terutama menjelang PRN Melaka dan Johor akan datang.

Hala tuju IPR akan dibincangkan secara lanjut apabila pemimpin semua parti hadir, tambahnya.

IPR turut dianggotai Berjasa, Muda, dan Parti Perikatan India Muslim Nasional (Iman).

Mesyuarat ini berlangsung menjelang pertemuan empat presiden parti komponen PN – Bersatu, PAS, Gerakan, dan MIPP — pada 8.30 malam ini di kediaman Muhyiddin.

Media mula berkumpul untuk mesyuarat yang dinanti-nantikan itu memandangkan PN masih belum memuktamadkan isu jawatan pengerusi.

Muhyiddin melepaskan jawatan tersebut berkuat kuasa 1 Jan, namun penggantinya masih belum dilantik oleh majlis tertinggi PN.