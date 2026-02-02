Polis tahan ibu, ibu saudara budak lemas di kolam air panas

Dilaporkan semalam budak lelaki 6 tahun meninggal dunia dipercayai lemas di kolam air panas di Alor Gajah, Melaka, ketika bercuti bersama keluarganya. (Gambar Envanto Elements)

PETALING JAYA : Polis menahan ibu dan ibu saudara kanak-kanak berusia enam tahun yang lemas di kolam air panas di Alor Gajah, Melaka, malam tadi, bagi membantu siasatan.

Ketua Polis Alor Gajah Ahmad Abu Bakar berkata, dua wanita masing-masing berusia 27 dan 22 tahun itu ditahan hari ini untuk dirakam percakapan.

Tambahnya, dua beradik yang berada di tempat kejadian itu ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001.

“Ia berkaitan kesalahan penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan kanak-kanak dengan cara yang mungkin menyebabkannya cedera fizikal dan emosi.

“(Rakaman percakapan) dijangka selesai petang ini,” katanya, lapor Kosmo

Ahmad berkata, kedua-dua wanita itu akan dilepaskan dengan jaminan polis bagi memberi ruang kepada keluarga menguruskan pengebumian mangsa di Felda Keratong, Pahang.

Terdahulu dilaporkan budak lelaki itu meninggal dunia dipercayai lemas di kolam air panas itu ketika bercuti bersama keluarganya.

Dalam kejadian kira-kira 7.40 malam itu, mangsa yang datang bersama keluarganya dari Felda Keratong, Pahang, ditemui orang awam dalam keadaan terapung di kolam dewasa.

Kanak-kanak itu diberikan bantuan kecemasan termasuk bantuan pernafasan sebelum dibawa ke Hospital Alor Gajah untuk rawatan lanjut.

Dia disahkan meninggal dunia pada 8.24 malam.